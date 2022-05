Maroc: 17ème anniversaire de l'INDH - La phase 3, une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes

Rabat — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) célèbre ce 18 mai le 17ème anniversaire de son lancement par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, autour de la thématique de l'inclusion des jeunes.

Un communiqué de la Coordination nationale de l'INDH souligne que la commémoration de cette date essentielle constitue traditionnellement un temps fort que l'INDH met à profit pour faire le point sur son action dans l'un ou l'autre de ses domaines d'intervention.

Depuis sa naissance en 2005, l'INDH a franchi de nombreuses étapes. Cependant, avec l'avènement de la Phase III, l'Initiative a profondément renouvelé sa vision en se focalisant sur la valorisation du capital humain et du potentiel des générations montantes de notre pays, relève le communiqué.

Aujourd'hui, l'INDH est, à bien des égards, une expérience de développement social et humain unique, au plan national comme international. Elle l'est d'abord par son statut de Chantier de Règne qui bénéficie de la Haute Sollicitude du Souverain, et les ambitions qu'elle porte sont à la mesure de cette immense confiance, souligne-t-on de même source.

Mais l'INDH est aussi l'histoire des millions de citoyens qui en ont bénéficié durant toutes ces années. Que ce soit en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion, d'amélioration de l'accès aux prestations de soins et d'éducation puis à l'emploi, l'INDH est à la fois présente et résiliente, comme lorsqu'il a fallu être réactif pour aider les populations affectées par la crise sanitaire.

Plus généralement, forte de sa longue expérience sur le terrain, l'INDH a patiemment construit un positionnement original fédérateur, au carrefour des politiques publiques, de l'action de la société civile et du soutien des partenaires de développement, note le communiqué.

Cette synthèse entre la capacité de fédérer, d'innover et de s'engager de manière solidaire - et communautaire - dans des projets de développement, quelle que soit leur dimension, est précisément ce qui fait la force et l'originalité du modèle porté par l'INDH.

Dans cet esprit, l'INDH a mis en place une démarche novatrice pour faciliter l'inclusion des jeunes, déployant une centaine de plateformes de jeunes sur l'ensemble du territoire national, dont la première a eu le privilège d'être inaugurée par le Souverain en février 2020 à Aït Melloul.

Ces espaces d'écoute et d'orientation destinés à faciliter l'employabilité et l'entrepreneuriat des porteurs de projets comptent de nombreuses success stories qui seront présentées lors des demi-journées que l'INDH organisera le 18 mai dans l'ensemble des préfectures et provinces du Royaume, indique la même source.

L'INDH, qui entend donner à l'intégration de la jeune génération toute la portée qu'elle mérite, a décidé de prolonger l'impact de cette journée commémorative en lançant, du 18 au 30 mai 2022, une large campagne d'information et de sensibilisation destinée à promouvoir les plateformes d'écoute et d'orientation des jeunes, précise le communiqué.

En définitive, le choix du thème de ce 17ème anniversaire doit être lu comme le signe de l'intérêt croissant porté par l'INDH et tous les acteurs du développement humain à cette classe d'âge, appelée plus que jamais à jouer pleinement son rôle de force vive dans la construction d'un Maroc à la fois prospère, ouvert et solidaire, conformément aux Vœux de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste.