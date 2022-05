Algérie: Le pays déterminée à soutenir les peuples qui luttent contre la colonisation

Alger — L'Algérie a affirmé, mardi, sa détermination à perpétuer le message des chouhada à travers son soutien à tous les peuples qui luttent contre la colonisation et sa défense de toutes les causes justes de par le monde pour faire régner la paix, la sécurité et la justice.

"L'Algérie n'oubliera jamais votre aide et engagement immuable en faveur de cette noble cause. L'Algérie qui a souffert dans le passé de l'injustice et de la tyrannie et dont le peuple combattant a subi l'iniquité et le despotisme s'engage aujourd'hui à perpétuer le message des chouhada à travers le soutien de tous les peuples qui luttent contre la colonisation", lit-on dans un message adressé par l'Algérie aux participants au séminaire sur les Amis de la révolution, organisé sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre les nations", lu par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga.

Et d'ajouter: "l'Algérie demeure engagée pour défendre les causes justes dans le monde en vue de faire régner la paix, la sécurité et la justice, grâce à votre aide et solidarité exprimée dans le passé, à votre présence honorable aujourd'hui et à vos hauts faits qui resteront gravés dans nos mémoires demain et pour toujours. Je m'adresse à vous, Hommes Libres du monde, fidèles à votre chère Algérie et son brave peuple altier qui vous voue une profonde et sincère reconnaissance et éprouve pour vous un éternel sentiment de fierté".

"Vous avez gravé vos noms en lettres d'or dans les cœurs et les esprits des Algériens. Vous avez gagné, grâce à vos immenses sacrifices pour notre cause juste, notre amour et gratitude à un moment où notre Révolution avait grand besoin de ceux qui la soutiennent et apprécient les sacrifices de ses chouhada à leur juste valeur. Vous étiez les artisans de sa gloire et un modèle d'héroïsme, de sacrifice, de soutien et de défense des idéaux suprêmes", a-t-il soutenu.

"Par votre présence parmi nous aujourd'hui au moment où l'Algérie célèbre le 60e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, vous ravivez en nous, une fois de plus, le sentiment de fierté car vous étiez et demeurez toujours nos frères. Vos positions resteront gravées à jamais dans nos mémoires et vous occuperez toujours une place de choix dans nos cœurs", a poursuivi le ministre.

Pour rappel, les travaux de ce séminaire, dont l'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, se poursuivront mercredi.

Organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ce séminaire international porte sur les valeurs humaines prônées par la Révolution algérienne et leur rôle dans le tissage des relations entre les pays du monde, la contribution des amis de la révolution dans le soutien de la lutte du peuple algérien, ainsi que les approches et les démarches visant à consolider et relancer l'expérience des amis de la Révolution algérienne.