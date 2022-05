Algérie: Décès de Cheikh Khalifa ben Zayed - Goudjil signe le registre de condoléances au nom du Président Tebboune

Alger — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a signé mardi, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances ouvert à l'ambassade des Emirats arabes unis à Alger suite au décès de leur président, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane.

M.Goudjil était accompagné du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur des Emirats arabes unis à Alger, Yousef Saïf Khamis Subaa Al-Ali.

"C'est avec une immense tristesse et des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que nous avons appris la nouvelle du décès de cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, Président des Emirats arabes unis, puisse Allah lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances.

Avec la disparition du président des Emirats arabes unis, "nous perdons un grand leader qui était fidèle à la voie tracée par son père, cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, puisse Allah lui accorder Sa sainte miséricorde, l'unificateur de l'Etat des Emirats et l'artisan de sa renaissance moderne", a souligné M. Goudjil.

"L'histoire retiendra que le défunt a été, dès son jeune âge, aux côtés de son père lors des phases les plus difficiles du parcours d'édification de l'Etat durant les années 1980. Le défunt qui a fait montre de qualités de leader a succédé à son père en 2004 et a réussi à réaliser un développement économique qui a permis au citoyen émirati de vivre dans un environnement prospère", a-t-il écrit, ajoutant que "les Emirats Arabes Unis sont aujourd'hui une source de fierté et un modèle à suivre qui force l'admiration".

"Pour l'Algérie, cheikh Khalifa ben Zayed a toujours été soucieux, comme l'était son prédécesseur, à raffermir les liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays frères et à jeter les passerelles d'amitié entre les deux peuples. Le regretté a suivi les pas de son père et était le digne héritier de sa sagesse", a ajouté M. Goudjil.

"Les prix internationaux portant le nom de cheikh Khalifa ben Zayed ont grandement contribué à l'appui de l'innovation dans les différents champs de la pensée, la culture et l'agriculture", a rappelé M. Goudjil, soulignant que "son initiative sur les dattes revêt d'un rôle leader dans la préservation de ce fruit arabe éternel".

"Qu'Allah Le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et prête patience et réconfort à sa famille ainsi qu'au peuple frère des Emirats Arabe Unis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président du Conseil de la nation.