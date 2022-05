Ile Maurice: Voyages d'affaires - Regain d'intérêt pour les salles de conférences

Représentant des dépenses de plus d'un trillion de dollars américains en 2019, les voyages d'affaires reprennent du poil de la bête, ayant rebondi à 61% du niveau prépandémique, selon l'United Nations World Travel Organisation (UNWTO). Avec la reprise des voyages, c'est tout un écosystème qui en bénéficie, les salles de conférences et les "business hotels", entre autres. Quid de la reprise à Maurice ?

243 086. C'est le nombre de touristes ayant foulé le sol mauricien entre janvier et avril 2022, incluant les voyages d'affaires, contre 2 830 à la même période en 2021. Cette reprise se renforce depuis l'allègement des restrictions Covid-19 à l'arrivée pour les étrangers, sans oublier que Maurice connaît une diminution des contaminations au Covid et que 631 578 Mauriciens ont déjà eu leur booster dose. Cette tendance à la reprise, elle est mondiale, avec le tourisme international ayant plus que doublé (+130 %) en janvier 2022 par rapport à 2021, selon l'UNWTO. En ce qui concerne les voyages d'affaires, dans un rapport en date du 18 avril dernier, la multinationale Deloitte indique que jusqu'à la fin de 2022, les voyages d'affaires devraient connaître une croissance significative par rapport à leur niveau actuel. En effet, les réunions d'équipes qui ont été reportées à plusieurs reprises auront enfin lieu et de plus en plus de conférences seront organisées en personne plutôt qu'en ligne. Deloitte reste cependant prudente.

Le Covid-19 semble s'estomper en tant que principale préoccupation et le retour au bureau devrait s'accélérer, ce qui permettra de demander plus facilement aux employés de se déplacer et d'organiser plus facilement des réunions en personne avec les clients. Néanmoins, les voyages d'affaires ne devraient pas retrouver leur niveau prépandémique cette année, ni même atteindre ce seuil en 2023... " peut-on lire dans le rapport. "Les directeurs d'entreprises savent que l'interaction en personne peut être un élément clé de l'innovation et de la croissance et ils seront heureux de voir davantage d'employés passer du temps avec les clients et entre eux, mais la pandémie a démontré l'efficacité de la technologie pour remplacer une grande partie des déplacements, ce qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent et d'atténuer les effets néfastes des voyages d'affaires sur l'environnement."

Qu'en est-il de Maurice ? Le paysage des voyages d'affaires et des conférences en personne semble reprendre des couleurs, comme nous l'indiquent les opérateurs, à l'instar de Voilà Bagatelle, qui affiche une tendance positive. Il est à savoir que le "business hotel" enregistrait un taux d'occupation de 80 % durant la période 2018-2019, passant à 60 % au courant de 2019- 2020, puis tombant à 15 % en 2020-2021 pour remonter à 35 % pour l'année financière 2021-2022. "Depuis ces deux derniers mois, les demandes internationales ont beaucoup augmenté. Idem pour les conférences internationales, les délégations se déplacent pour des formations à Maurice. Nous avons même des demandes de workshops résidentiels pour des Mauriciens, tout en respectant le protocole sanitaire de 50 personnes", dit-on à Voilà Bagatelle.

Toujours suivant cette tendance positive, les conférences et formations reprennent de plus en plus en face-à-face à Voilà Bagatelle. "Les Mauriciens n'hésitent plus à réserver, le Covid fait partie de notre quotidien maintenant, the new normal. Pratiquement tous les délégués qui participent à des formations à l'hôtel sont vaccinés. Nous sommes très positifs pour le moment, car la demande revient graduellement, et nous travaillons tous ensemble afin de satisfaire nos clients et d'augmenter nos parts de marché."

Quid des prix pratiqués ? Les tarifs pour la location d'une salle n'ont pas changé, mais les tarifs des différents forfaits incluant les pauses thé/café et déjeuner, cocktails seront revus à la hausse, vu les augmentations des prix.

Pour les salles de conférences, on retrouve aussi les offres d'Oficea qui suscitent l'intérêt avec la reprise des réunions en présentiel, des conférences et des formations. En effet, depuis le début de l'année, Oficea présente en moyenne un taux d'occupation de 70 % et les réservations vont bon train pour la deuxième partie de l'année. Résultat : Oficea devrait bientôt approcher les 100 % d'occupation.

"Nous nous réinventons depuis plus de deux ans en appliquant différentes mesures sanitaires afin de rendre nos locaux Covid-safe et en même temps rendre nos offres plus flexibles et ajustables. En plus des bureaux de Grade A, Oficea met à disposition des espaces de coworking au cœur de la Smart City de Moka ainsi que des salles de conférences", indique Sandrine Doger de Spéville, Oficea Brand Manager. Elle dit aussi remarquer qu'il y a une tendance vers le coworking, puisque celui-ci favorise le partage d'idées et de connaissances entre des professionnels de différents domaines d'activité.

"Nous avons aussi lancé Oficea Meetings, une nouvelle offre à travers laquelle nous proposons des salles de réunion entièrement équipées, spacieuses et modulables, pouvant accueillir tous types de réunions : des présentations, des conférences ou encore des formations. Elles permettent aux entreprises d'organiser des rencontres dans les meilleures conditions tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Cette offre comprend également un service traiteur."

Oficea Meetings propose aux entreprises une gamme complète de sept espaces de réunion modulables avec des équipements dernier cri qui peuvent accueillir jusqu'à 90 personnes pour des réunions de conseil d'administration, présentations, conférences, formations et lancements de produits, entre autres.

Finalement, avec un taux de vaccination satisfaisant, l'allègement des restrictions Covid-19, sans oublier notre sortie des listes noire et grise, les voyages d'affaires restent un créneau qui nécessite notre attention.