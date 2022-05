Afrique: Coupe CAF - Al Ahli Tripoli aussi se plaint de l'arbitrage de Bakary Gassama

Déjà pointé du doigt par l'Algérie, Bakary Gassama revient au devant de la scène. le sifflet gambien, dont l'arbitrage a été contesté par les Fennecs après le match retour des barrages de la Coupe du monde 2022 entre l'Algérie et le Cameroun, se retrouve au centre d'une nouvelle polémique après avoir arbitré la demi-finale retour de la Coupe CAF entre Orlando Pirates et Al Ahli Tripoli.

En effet, le club libyen, qui a été éliminé en dépit de sa victoire (1-0), s'est plaint de la prestation de Bakary Gassama.

"Notre équipe a subi une injustice flagrante et claire de la part de l'arbitre. Car son arbitrage n'était pas juste et impartial, mais plutôt en faveur de notre adversaire, ce qui a affecté le résultat du match en faveur de notre adversaire et gâché les efforts de toute une saison pour notre équipe ", indique-t-il dans une correspondance envoyée à la CAF.

Une correspondance dans laquelle, Al Ahli Tripoli est revenu sur des moments clés du match où Gassama aurait commis des erreurs.

"A la 19e minute de la première mi-temps, un penalty ne nous a pas été accordé pour une main face au défenseur n°23 des Orlando Pirates. A la 29ème minute, l'arbitre annonce avec assurance, les joueurs et coéquipiers adverses ne s'opposant pas à un penalty après une main claire du défenseur n°4 adverse. A l'heure où notre équipe s'apprêtait à tirer le penalty, nous avons été surpris par l'arbitre qui s'est tourné vers la VAR et a annulé le penalty au grand étonnement de tout le monde alors que la faute était évidente et n'avait pas besoin d'être vue par la vidéo ", lit-on dans le document.

"Au moment où nous vous présentons cette protestation, nous enregistrons notre désapprobation du comportement de Bakary Gassama et nous sommes surpris par votre insistance à lui confier des matchs importants et sensibles, ce qui est loin de l'intégrité, de la transparence et de la justice qui exigent le respect des droits de toutes les équipes pour gagner et compétir ", a conclu le club libyen.

Battu à domicile (2-0) à l'aller, Al Ahli Tripoli est éliminé en dépit de sa victoire (1-0) contre Orlando Pirates en match retour.