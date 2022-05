Sénégal: Le recteur de l'UCAD salue la vision et le courage du professeur Moustapha Kassé

Dakar — Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Pr Ahmadou Aly Mbaye, a rendu un vibrant hommage au Pr Moustapha Kassé, saluant sa vision et son courage qui ont contribué au développement de la science économique. "Le professeur a initié une recherche originale, centrée sur les problèmes de l'Afrique, des projets et des programmes qui continuent encore de rendre service", a salué le recteur.

Il s'exprimait mardi, à la cérémonie d'hommage dédiée au professeur Moustapha Kassé en présence d'Abdou Karim Fofana, ministre chargé du PSE, et quelques élites africaines formées par l'économiste sénégalais. Pr Mbaye a rappelé que la vision de promouvoir l'économie sénégalaise et africaine a fait que le professeur a créé l'Institut de formation en administration et de création d'entreprise (IFACE) et le Programme de la troisième interuniversitaire en économie (PTCI).

"Son esprit visionnaire a mené au détachement et création de la FASEG qui était une branche de la faculté de droit", a expliqué Ahmadou Aly Mbaye, rappelant que la vision du professeur est à l'origine de l'innovation des écoles de formations payantes au Sénégal. Selon le recteur, le professeur a été conseiller de plusieurs Etats africains et a réussi de belles performances sur le plan économique au Burkina Faso, sous l'ère de l'ancien président Blaise Compaoré.

Pr Moustapha Kassé, doyen honoraire de la FASEG, membre de l'académie Hassan 2 des sciences et techniques au Maroc, commandeur de l'ordre national du lion, officier des Palmes académiques du CAMES, était professeur dans Universités africaines (Lomé, Cotonou, Yaoundé, Abidjan, Ouagadougou) et Universités françaises (Paris 1, Bordeaux et Versailles) et américaines (Princeton et Michigan State), a renseigné un document remis la presse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages tels que l'économie du Sénégal, le secteur privé sénégalais, l'industrialisation africaine est possible et l'économie au défi des pathologies sociales, récemment publié.