Sénégal: Des universitaires rendent un vibrant hommage au Pr Moustapha Kassé

Dakar — Des universitaires sénégalais et africains ont rendu, mardi, un vibrant hommage à l'économiste, Pr Moustapha Kassé, pour le service rendu au Sénégal et à certains pays du continent, a constaté l'APS.

Une cérémonie d'hommage a été organisée à l'honneur du Professeur Kassé, par la Faculté des Sciences économiques de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dont il est doyen honoraire. Le ministre chargé du Plan Sénégal émergent (PSE), Abdou Karim Fofana, a pris part à la rencontre. "Le professeur Kassé a formé plusieurs générations, étudié diverses questions et pratiqué le développement au meilleur de ses capacités", a témoigné Pr Chérif Sidy Kane, doyen de la FASEG. Pr Kane a ajouté que la communauté universitaire africaine rend un hommage à un "brillant intellectuel et éminent scientifique". "L'économiste a accompli trois missions essentielles dignes d'un universitaire, à savoir l'enseignement, la recherche et le service rendu à la communauté", a-t-il témoigné.

Le professeur Moustapha Kassé, a dit le doyen de la FASEG, s'est investi corps et âme dans l'enseignement, pour doter les pays africains des ressources humaines de qualité, étant convaincu que le capital humain est l'une des clés du développement du continent africain. Pr Seydi a rappelé qu'au niveau national, le professeur Kassé est à l'origine de la création de la faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG), de l'Institut de formation en administration et création d'entreprise (IFACE), du laboratoire d'analyse, de recherche et du développement de l'école de Dakar.

Il a mis aussi en exergue ses réalisations au niveau international surtout en Afrique à savoir, la création du programme de troisième cycle interuniversitaire en économie (PTCI). Des chercheurs, connaisseurs et professeurs africains ont aussi salué sa haute personnalité. Charlemagne Igue, professeur de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économiques et de gestion en Afrique (CIEREA), a témoigné que le professeur a guidé les pas de plusieurs générations dont certains occupent d'importants postes de responsabilité dans l'aspect gouvernemental africain et dans le monde des entreprises.

D'autres élites formées par le professeur Kassé, sont devenues hommes de sciences et universitaires, a-t-il ajouté. Il a salué la grandeur des actions scientifiques, académiques et pédagogiques du professeur Kassé, caractérisée par le respect des principes académiques et de développement du capital humain en vue de doter l'Afrique en ressources humaines de qualité.

Pr Moustapha Kassé, doyen honoraire de la FASEG, membre de l'académie Hassan 2 des sciences et technique au Maroc, commandeur de l'ordre national du lion, officier des Palmes académiques du CAMES, était professeur dans Universités africaines (Lomé, Cotonou, Yaoundé, Abidjan, Ouagadougou) et Universités françaises (Paris 1, Bordeaux et Versailles) et américaines (Princeton et Michigan State), a renseigné un document remis la presse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages tels que L'économie du Sénégal, Le secteur privé sénégalais, l'industrialisation africaine est possible et L'économie au défi des pathologies sociales, récemment publié.