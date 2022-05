Sénégal: Des pépinières urbaines à Dakar pour accompagner les nouveaux types de transport

Pikine — Le projet de construction des pépinières urbaines de Dakar a pour objectif de participer au changement de comportement dans les nouveaux modes de transport et leur appropriation par les communautés, a travers un cadre de vie adéquat, a expliqué Abdoulaye Fall, le chef du projet Pépinières Urbaines de Dakar à l'ONG Gret.

"L'objectif, c'est de travailler à l'appropriarion par les communautés des nouveaux modes de transport tels que le Train Express régional (TER), le Bus rapide transit (BRT), a travers l'aménagement d'espaces publics pour répondre à un certain nombre de besoins exprimés par les populations et leur faire changer de comportement", a-t-il dit.

M. Fall intervenait lors d'une visite de presse à la pépinière urbaine de Pikine Ouest, construite grâce à l'Agence française de développement (AFD) pour un montant de plus de 300 millions de francs CFA, soit 500 000 euros. Il a ajouté aussi que cette pépinière a été réalisée dans le cadre d'une co-conception et une co-construction avec les populations, rappelant que toutes les couches de la population ont participé à la réalisation de ce projet. "Elles ont toutes voulu rendre leur cadre de vie agréable, tout en travaillant sur la gestion de cette infrastructure pour une meilleure durabilité et un passage à l'échelle afin que les autorités centrales puissent se servir de la démarche pour faire des aménagements dans d'autres communes", a déclaré Abdoulaye Fall.

Cette infrastructure construite à la Cité Icotaf 2 de Pikine, juste à côté du mur du TER, est un résidu foncier de l'APIX inutilisé juste après l'indemnisation et la destruction des maisons qui s'y trouvaient. Selon le président du Comité de gestion, Moustapha Ndiaye, "il a fallu se battre contre des jeunes charretiers et des bandits qui y avaient élu domicile pour récupérer cet espace qui était devenu un dépotoir d'ordures".

Avec le soutien de l'AFD, en partenariat avec un consortium d'ONG comme le Gret, Urbasen, Urbamonde, le Collectif etc, un espace public y a été aménagé. Il est est composé d'un terrain de basket, d'un espace de jeux pour enfants, de bancs publics et un espace commercial. "Tous les habitants des quartiers environnants bénéficient du projet. Les élèves viennent ici le temps de la récréation, des réceptions sont organisées sur le terrain de basket, sans oublier le fitness qui y est pratiqué la nuit", a expliqué Moustapha Ndiaye.

En plus de l'éclairage, un système d'arrosage par solaire y est installé, selon M.Fall, qui ajoute que la gendarmerie a mis à la disposition du Comité de gestion un élément pour assurer la sécurité. Grâce à cette pépinière, les usagers du TER passent par cet espace public qui mène vers le guichet pour acheter un ticket et monter à bord du train, à partir de la gare de Pikine. Selon Abdoulaye Fall, la même infrastructure a été réalisée au niveau des gares de PMR et de Keur Mbaye Fall sur des sites cédés pour cause du passage du TER.

Pour le BRT, le projet sera réalisé aux Parcelles Assainies qui bénéficiera de deux infrastructures de ce genre sur des espaces inutilisés après la destruction des maisons sur le tracé du BRT. Avant l'étape de Pikine de ce voyage de presse, la délégation de l'AFD et les journalistes se sont rendus à l'Ecole de formation aux métiers du cinéma Koutrajmé située en face de la mairie de Dakar et au siège de l'entreprise Satorisen. Toutes ces structures ont bénéficié d'un financement de l'AFD, de manière directe pour Koutrajmé et indirecte pour Satorisen.