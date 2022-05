Sénégal: Le CNP appelle l'Etat à accompagner le dialogue public-privé-social

Dakar — Le président du Conseil national du Patronat (CNP), Baïdy Agne, a appelé l'Etat à accompagner le dialogue public-privé-social, un facteur déterminant, dit-il, pour la modernisation de l'organisation du travail, l'anticipation des changements structurels, entre autres résultats.

M. Agne s'exprimait mardi, à Dakar, à l'occasion de la cérémonie de lancement du "Label RSE-CNP" (responsabilité sociétale d'entreprise) et de remise d'attestations à six entreprises évoluant dans divers secteurs d'activités. "Six entreprises ont été les premières à être engagées dans cette démarche", a précisé le président du Conseil national du Patronat.

Ce label RSE-CNP permettra d'agir au niveau des entreprises du CNP, a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité d'un accompagnement de l'Etat au regard du "rôle fondamental" que doivent jouer le dialogue public/privé et le dialogue social dans les domaines essentiels tels que la modernisation du travail. Cette démarche, a-t-il ajouté, devrait faciliter l'anticipation des changements structurels, l'appui des restructurations et l'adaptation du cadre contractuel permettant le développement de nouvelles formes de travail.

M. Agne a rappelé que depuis 2002, le CNP a initié des actions de promotion de la RSE aux niveaux national et régional. Cet engagement du CNP intervient après le grand débat international auquel il dit avoir personnellement participé et qui a permis de répondre aux questions fondamentales, notamment le rôle du monde des affaires dans la société. "La RSE soulève la question de la frontière entre les responsabilités des différents acteurs du développement socio-économique et plus particulièrement la question du rôle des entreprises dans la société, a-t-il signalé.

Selon lui, elle doit aussi prendre en compte la production de biens et services et contribuer à la création de la richesse nationale. De même, elle intègre la mission de l'entreprise quant à la satisfaction des besoins exprimés par ses actionnaires, le respect des Lois et règlements en vigueur au niveau national et international, entre autres aspects. A cet égard, a fait observer M. Agne, "le label RSE-CNP répond aux priorités socio-économiques nationales et directives du Bureau international du Travail (BIT)".

Il couvre sept domaines : Gouvernance et éthique, Environnement et développement durable, chaînes d'approvisionnement local et achats produits/services locaux, emplois locaux recrutement et formation, santé et sécurité au travail, engagement communautaire, communication et suivi. "La problématique de l'emploi y trouvera une réponse, surtout pour ces dizaines de milliers de jeunes qui viennent chaque année sur le marché du travail. La RSE peut aussi être un élément contributif au "programme Xeyu ndaw Yi" du chef de l'Etat", a souligné Baïdy Agne. Des parchemins ont été remis aux quarante agents des six entreprises labellisées ayant participé à cette session de formation RSE-CNP.