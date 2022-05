Afrique: CAN 2023 - 26 Ecureuils appelés contre les Lions

Dakar — Moussa Latoundji, le sélectionneur intérimaire du Bénin a publié une liste de 26 joueurs incluant tous les cadres de sa sélection à l'exception du défenseur Cédric Hountoundji, pour le match devant l'opposer au Sénégal, en perspective des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

De retour de blessure, le défenseur de Clermont Foot (élite française) était absent lors de la tournée de mars dernier en Turquie où les Béninois avaient joué trois matchs amicaux contre le Liberia (4-0), la Zambie (2-1) et le Togo (1-1). Egalement absents de cette tournée, Jordan Adéoti (Stade Lavallois) et Michael Poté (Magusa Turk Gusu, Chypre) ont quant à eux été rappelés pour les deux matchs éliminatoires contre le Sénégal et contre le Mozambique. En plus de ces joueurs, les vedettes des Ecureuils, quart de finalistes de la CAN 2019 et qui ont raté l'édition de 2021, seront présentes. Il s'agit notamment du gardien Saturnin Allagbé qui a toutefois perdu sa place de titulaire à Dijon (France) et les attaquants Jodel Dossou (Clermont, France) et Steve Moumié (Brest, France).

Voici le groupe:

Gardiens : Saturnin Allagbé (Dijon, France), Marcel Djandjinou (JDR Stars, Afrique du Sud), Moussa Farou Loukman (Hammaby, Suède)

Défenseurs : Khaled Adenon (Doxa Katokopias, Chypre), Moïse Adelihou (NAC Breda, Pays Bas), Youssouf Assogba (Jonkongpings, Suède), Melvyn Doremus (FC Chambly Oise, France), David Kiki (Arda Kardzhaki, Bulgarie), Yohan Roche (Adanaspor, Turquie), Mohamed Tijani (FK Teplice, République tchèque), Olivier Verdon (Ludogorets, Bulgarie).

Milieux : Jordan Adéoti (Stade Lavallois, France), Mattéo Ahlinvi (Dijon, France), Salim Bawa (Coton FC, Bénin), Sessi D'Almeida (FC Tondela, Portugal), Junior Oleitan (Chamois Niortais, France), Anane Tidjani (Doxa Katokopias, Chypre).

Attaquants : Riyan Odigo (Wurzburgrer Kickers, Allemagne), Josué Ange Chibozo (Juventus, Italie), Jodel Dossou (Clermont, France), Marcellin Koupko (CS Constantine, Algérie), Steve Moumié (Brest, France), Mikael Poté (Magusa Turk Gusu, Chypre), Désiré Segbe (Dinamo Bucarest, Roumanie), Cébio Soukou (Sandhausen, Allemagne), Aiyegun Tosin (FC Zurich, Allemagne).