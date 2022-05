Cote d'Ivoire: Musique Reggae - Dem Rabbin propose "Tout est éphémère" pour éveiller les consciences

Plus qu'un artiste ordinaire, Dem Rabbin se définit comme un éveilleur de conscience. Il porte la vision selon laquelle chaque homme a sa valeur, sa place et sa chance dans la vie. Pour mieux porter cette vision, il a très vite adopté le reggae, une musique de combat et d'engagement qui sied bien à ses convictions.

" J'avais un message à passer et le reggae était la musique la mieux adaptée fort de l'influence sur moi des grandes figures mondiales de ce genre musical ", confie l'artiste. Qui, pour matérialiser cet engagement, décide de s'engager dans cette voie avec la sortie de son premier album, en 2009, intitulé "Beaucoup d'espoir". Après un deuxième album en 2016, "Plus jamais ça", Dem Rabbin est de retour dans les bacs avec "Tout est Éphémère", son troisième album de 8 titres.

A l'instar des deux précédents opus, ce dernier est un véritable bréviaire de conseils et d'appel à la prise de conscience. " Je demeure dans ma posture d'éveilleur de conscience. Avec "Tout est Éphémère", je veux rappeler aux uns et aux autres la vanité de la vie. Rien ne dure pour toujours comme un nuage flottant. La célébrité, la gloire, même la vie, tout est éphémère ", explique Dem Rabbin.

Son style musical, le natif de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'appelle le "Mandigo Reggae". Une musique qui tire son essence des influences musicales mandingues. En accord parfait, la Kora, le Djembé, les flûtes pastorales, le balafon s'harmonisent pour donner vie à un rythme original encadré par les instruments de musique moderne tels que la guitare, la batterie et le piano. Chantés en français et en malinké, ses chansons abordent des thèmes variés inspirés de faits de société.

De la méchanceté des hommes à l'amour, en passant par l'hypocrisie, l'égoïsme, la politique, la sagesse africaine, tout y passe sous forme de conseils et de prise de conscience. " A cause du Satan, Adam et Êve ont été chassés du Paradis. Il est donc l'ennemi originel de l'homme. Il ne guide jamais sur le bon chemin. C'est ce que j'exprime dans le titre Sotana (Satan en Malinké). Dans "Politiki", j'invite les politiciens à éviter les politiques qui divisent. La politique est venue trouver notre fraternité soudée et notre humanité bien exprimée. Elle doit donc renforcer ces deux valeurs ", a-t-il présenté.

D'autres titres comme "Djouroufiê", "Gbagbougou" ou encore "Sourire" viennent donner plus de coloration à l'album. Avec ce troisième album, arrangé par Hadman, au studio DMB, Dem Rabbin a le regard résolument tourné vers la scène internationale.