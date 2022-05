Cote d'Ivoire: Humour - Joël lance la caravane "On est déjà né", acte 2

Meilleur humoriste de l'Afrique francophone au festival Abidjan capitale du rire 2019, deux fois meilleur parodiste aux "Ivoire Humour Awards", deux fois meilleur humoriste de Côte d'ivoire aux "Ivoire humour Awards" 2017 et 2021, deux fois meilleur spectacle d'humour aux "Ivoire Humour Awards". On peut le dire, Joël fait partie des meilleurs humoristes de sa génération.

La qualité de ses textes et de ses prestations scéniques lui valent respect et considération de ses paires humoristes, de toute la communauté artistique, ainsi que de tous ses fans. Après ses deux spectacles conjoints inédits le même jour à la salle François Lougah (1500 places) du Palais de la culture de Treichville, en août 2021, Joël remet le couvert avec "On est déjà né 2", le second volet de la saga débutée l'année dernière.

Le théâtre de ce quatrième One man show de l'humoriste, qui aura lieu le 12 juin prochain, est la salle Anoumabo du Palais de la culture de Treichville.

Ce spectacle est une œuvre satirique dans laquelle, avec une bonne dose d'humour, Joël dépeint des faits de société et les difficultés de vie à l'ivoirienne. Pour lui, il s'agit de mettre en lumière la résilience à toutes les épreuves des Ivoiriens qui avancent malgré les vicissitudes de la vie et du quotidien.

" Malgré les peines et les joies et en dépit de toutes les épreuves qu'il affronte, l'Ivoirien ne doit pas reculer, car il "est déjà né", il va faire comment ? Il n'a pas d'autre choix que d'avancer. C'est cette résilience face à l'adversité du quotidien que nous allons relater ", a confié Joël qui était face à la presse le 12 mai au Seen Hôtel au Plateau.

Pour donner de l'envergure à ce One man show, organisé en collaboration avec la structure d'évènementiel "La Boite à idées", l'humoriste a fait appel à deux metteurs en scène, en l'occurrence Djep Beugré et Mozen Zein qui, sans déballer les grandes articulations, ont tout simplement promis un spectacle de haute qualité artistique.

" De belles surprises vous attendent. On ne va donc pas tout déballer ici, mais je vous promets un Joël au top niveau de sa forme. Mes metteurs en scène et moi, avons concocté un savant mélange d'humour et de théâtre. Ce sera de la grande scène ", a renchéri l'artiste multicarte qui a également dans son arc une corde d'auteur-compositeur et chanteur.

La grande innovation que propose Joël cette année, c'est de faire tourner le spectacle à travers le pays. Ainsi, il a annoncé une tournée nationale qui va le conduire, après le spectacle du 12 juin, à Bouaké le 17 juin, Yamoussoukro le 18 juin, San Pedro le 25 juin et Grand-Bassam le 2 juillet.

" Généralement, après nos One man show ici Abidjan, on ne se soucie pas de nos fans de l'intérieur. Nous avons voulu réparer ce tort en allant à leur rencontre, chez eux, pour leur témoigner notre reconnaissance et notre gratitude et leur présenter en direct le fruit de notre travail. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan ", a justifié l'humoriste qui espère que le public répondra présent à ces différents rendez-vous.