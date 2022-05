Cote d'Ivoire: 2e édition de l'Afterwork Digital - Les participants instruits sur les 10 clefs indispensables pour réussir son entreprise

La 2e édition de l'Afterwork Digital, Entrepreneur Networking s'est tenue le vendredi 6 mai 2022, dans l'une des salles de conférence de Noom hôtel d'Abidjan Plateau, sur le thème : " Les 10 clefs indispensables pour réussir son entreprise ".

Les participants constitués majoritairement de femmes ont été éclairés sur les 10 clefs indispensables pour réussir son entreprise en présence du représentant de l'Ambassadeur du Gabon, invité spécial. Pour réussir l'évènement, Christine Soro à travers sa structure organisatrice DigieWomen en collaboration avec AB Communication, s'est donné les moyens pour satisfaire les affairistes. Hervé Touan, Consultant en marketing et communication digitale, par ailleurs secrétaire exécutif du Mouvement des petites et moyennes entreprises (Mpme) à travers le sous-thème : " Business Model ", a indiqué que c'est la façon dont l'on conçoit son entreprise, qu'elle évolue.

On ne s'improvise pas entrepreneur:

Selon lui, il est nécessaire de ne pas s'improviser entrepreneur, de ne pas improviser son projet. Il faut plutôt concevoir, se poser des bonnes questions. C'est-à-dire : Est-ce que mon produit peut intéresser les gens ? Je peux fournir ce que je veux sur le marché ? Est-ce qu'en faisant tout cela, j'arrive à me dégager du revenu qui me permet de vivre et de faire vivre l'activité ? Pour lui, c'est donc à travers toutes ces questions que l'entrepreneur est bien situé sur son business.

Tabitha Kan, juriste de formation et ingénieur commercial-marketing, s'est prononcée sur les 10 clés pour réussir son entreprise. " Je suis très ravie de prendre part à cette rencontre. Par rapport à mon parcours, j'ai beaucoup de choses à apprendre et nous continuons toujours d'apprendre. Merci à l'initiatrice Madame Christine Soro et le Pdg d'AB Communication, Amos Béonaho qui nous ont donné l'opportunité de nous prononcer sur des sujets économiques afin de nous faire connaître. Je crois que les participants ont eu les secrets nécessaires pour faire booster leurs affaires à travers la connaissance de ces 10 clefs ", a-t-elle dit.

Stéphane Tchriffo, journaliste économique, à son tour, a fait savoir qu'en général, l'on considère l'entrepreneuriat comme une solution pour résoudre les problèmes. " Nous avons un métier et nous cherchons à côté un peu de ressources additionnelles pour investir dans une affaire. L'idée étant de mettre l'entrepreneuriat au centre et de le considérer comme étant un métier plein avec son état d'esprit, sa culture, sa technique, ses codes et sa façon de fonctionner. Plus, on y met du sérieux plus on réussit " a-t-il averti.

Hassan Hoteit, consultant en marketing digital, coach de vie et d'entrepreneuriat, a aussi attiré l'attention du public par des conseils : " les entrepreneurs doivent être assez endurants pour réussir. Il faut donc se donner à fond pour atteindre ses objectifs, pour réaliser son rêve au risque de voir quelqu'un d'autre le réaliser à votre place ".

Christine Soro, l'hôte du jour, directrice de DigieWoman, par ailleurs consultante en expertise internationale et spécialiste certifiée du conseil des consultants africains (Mmcca), a exhorté les entrepreneurs ivoiriens à s'accaparer les soirées Afterwork afin de bénéficier des connaissances requises pour développer leurs entreprises.

La marraine de ladite cérémonie, Magnatié Bamba, fondatrice, directrice générale d'Africa Transtour et Africa Focus Group et commissaire générale du Forum international et Salon africain des transports, a dit sa satisfaction : " J'ai été enchantée de pouvoir participer à cette soirée de DigieWoman qui s'impose aujourd'hui comme une plate-forme d'actualité dans le secteur de l'entrepreneuriat, pour sa promotion et donner du courage aux acteurs qui veulent donner du sens à ce métier. Cette tribune a pris son sens aujourd'hui à travers des panélistes de qualité. "