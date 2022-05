Afrique de l'Ouest: Vers un renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Cap-Vert

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, et son homologue du Cap-Vert, José Maria Neves, sont en train de travailler pour un renforcement effectif de la coopération historique entre leurs deux pays, a-t-on appris mardi à Dakar de source officielle.

"Nous sommes en train de travailler pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Cap-Vert et le Sénégal", a déclaré le président José Maria Neves, en marge de sa visite au Musée des Civilisations noires de Dakar.

Selon lui, les deux pays "ont toujours entretenus de très bonnes relations historiques".

"Et nous, nous devons les renforcer et accélérer les rythmes de coopération entre nos deux pays pour garantir la transformation socioéconomique du Cap-Vert et du Sénégal", a souligné M. Neves.

"Le Sénégal étant le pays le plus proche du Cap-Vert, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en commun pour notamment garantir les liaisons maritimes et les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays", a-t-il avancé.

Revenant sur sa visite au musée des civilisations noires, Le président du Cap-Vert s'est dit "très impressionné de voir réunie, la richesse extraordinaire de la culture africaine, ici au Sénégal".

Selon José Maria Neves, les deux Etats peuvent voir à travers la richesse de leur passé historique, que l'Afrique c'est aussi le futur de l'humanité.