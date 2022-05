Cote d'Ivoire: Relance économique, réduction de la pauvreté - Ouattara préconise une meilleure gestion des économies africaines

Le Président de la République Alassane Ouattara a prononcé le lundi 16 mai 2022, un important discours, à la tribune du Forum des marchés émergents qui se tient à Paris, dans la capitale française.

Le Président Alassane Ouattara a présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier avec les crises de la Covid-19 et ukrainienne". C'est ce qu'indique la note d'information de la Présidence ivoirienne sur le séjour du Chef de l'État Alassane Ouattara à Paris.

Dans la capitale française, il pris part, hier, au Forum des marchés émergents. Il a souligné, à la tribune de cette importante rencontre, "la bonne gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19 ". Il a indiqué, avec satisfaction, que "50% des populations ont reçu la première dose de vaccin et près d'un tiers des personnes ont reçu les deux doses ".

Mieux, il a annoncé que la vaccination va se poursuivre ainsi que la production et la distribution des masques. Et de révéler que les démarches liées à l'ouverture d'une usine de production de vaccin anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire sont en très bonne voie.

A propos de de la crise ukrainienne, Alassane Ouattara n'a pas manqué de relever ses impacts négatifs " sur les produits alimentaires, le carburant, l'économie et les finances". Il s'est ensuite réjoui du fait que " pour faire face à ses conséquences, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie permettant de contenir les conséquences sur les prix".

Le Président Alassane Ouattara a dégagé des pistes de solutions pour mieux relancer les économies africaines et réduire, au mieux, la pauvreté, " à travers, notamment une meilleure gestion de nos économies et un appui plus important de la communauté internationale par une augmentation de l'allocation des Droits de tirage spéciaux (Dts) du Fmi, de l'Association Internationale de Développement (Ida), de la Banque Mondiale et du Groupe des vingt (G20) en faveur du continent africain", précise la note d'information.

A cette 6e édition du Forum des marchés émergents qui se tient cette année au Centre de Conférences de la Banque de France, à Paris, on notait la présence de plusieurs hautes personnalités issues des sphères de la vie politique, économique et du monde des finances. Il s'agit notamment de l'ancien Président de la République du Mozambique, Joaquim Chissano et l'ex-Directeur général du Fonds monétaire international (Fmi), Michel Camdessus.

Le Forum des marchés émergents a pour objectif de réduire les écarts et les inégalités entre les pays du monde entier. C'est pourquoi dans les échanges, les partages d'expériences occupent une place de choix. Sur ce chapitre, le Chef de l'État Alassane Ouattara a eu à faire le lundi 16 mai 2022, cette "importante déclaration sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines", rapporte la note de la Présidence de la République.

Le Forum des marchés émergents a été mis sur pied par l'ancien président du Fmi, le Français Michel Camdessus. La Côte d'Ivoire l'a déjà accueilli à plusieurs reprises, notamment en 2013 et en 2017. "Ce Forum est devenu, en peu de temps, une plateforme majeure de réflexions et de propositions d'idées au service des leaders et des décideurs à travers le monde", avait indiqué le Président Alassane Ouattara, en 2017, au cours de la 5e édition.

A cette occasion, il s'est prononcé sur la nécessité pour les pays africains de prendre à bras-le-corps la compétitivité de leurs économies, dans le but de rattraper leur retard. "Nous devons poursuivre nos efforts dans des domaines aussi essentiels que la transformation structurelle des économies africaines et l'orientation vers la diversification et une industrialisation plus poussée ", avait-il exhorté.