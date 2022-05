Cote d'Ivoire: Coopération - Des patrons de médias africains découvrent la nouvelle Égypte

Ils sont une trentaine. Des hommes et femmes, tous à des postes de responsabilité dans des organes de presse de leurs pays espectifs (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Gabon, Congo, Guinée-Conakry, Burundi, Zimbabwé, Nigeria, etc.) participent depuis dimanche à un programme de visite, au Caire.

Ce, grâce à une bourse offerte par la République Arabe d'Égypte, à travers le Conseil égyptien des affaires étrangères (CEAE, sigle en anglais : ECFA) et l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement (EAPD), sous l'égide du ministère égyptien des Affaires étrangères.

Ce programme s'inscrit, selon les autorités égyptiennes, dans le cadre de la reprise des activités dans tous les secteurs, dont le renforcement de la coopération avec l'extérieur, et de la politique étrangère, après les restrictions dues à la Covid-19. La crise sanitaire a, pendant plus d'un an, ralenti les activités socio-économiques et les échanges inter-États.

Régional et international pour atteindre et répondre aux exigences de la reconstruction interne et accélérer la réalisa tion de la reprise économique et sociale. Et l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement (AEPD-EAPD), avec le soutien du Conseil égyptien des affaires étrangères, créé en 1999 et composé, entre autres d'ambassadeurs, se positionne comme un acteur clé de la reprise économique post-Covid-19 en multipliant des actions dans ce sens.

D'où la visite des patrons de presse africains qui se déroule depuis dimanche et qui prend fin le 29 mai 2022, à en croire le secrétaire général adjoint de l'Aepd, Hicham Elmekwed. Il recevait ses hôtes hier, pour leur première activité, au siège du Ceae (Ecfa), au centre des affaires du Caire. En effet, explique-t-il, en lançant en 2014, cette agence (issue de la fusion du Fonds égyptien de coopération technique avec l'Afrique et le Fonds égyptien de coopération technique avec les États membres du Commonwealth, le Président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, a voulu ainsi se donner les moyens pour booster l'économie égyptienne à travers le renforcement des relations entre l'Égypte et le reste du monde, pour percer de nouveaux horizons mais surtout " forger de nouveaux partenariats inestimables pour fournir des solutions africaines avec une perspective globale ".

Présentant son institution, le président du Conseil, Mohamed Mounir Zaharam a précisé à ses hôtes que le Conseil a été créé pour être à la disposition de tous les pays africains, de toutes les institutions du monde pour parvenir à une compréhension profonde et objective de toutes les questions extérieures (aux niveaux régional et international) afin de servir les intérêts stratégiques, économiques et politiques de l'Égypte.

Un dîner de gala de bienvenue a été servi aux journalistes, dans la soirée de dimanche. A compter de ce lundi, 16 mai jusqu'au 28 mai, le programme très dense des journalistes est constitué de visites des institutions, de structures administratives, universitaires, des sites touristiques, culturels, la nouvelle capitale administrative et des entretiens avec des personnalités diplomatiques et de la société civile. Une trentaine de journalistes sont actuellement en Egypte pour s'imprêgner des avancés de ce pays