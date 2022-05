Afrique: Améliorer l'accès aux opportunités d'emplois et de protection sociale pour les femmes et les jeunes vulnérables en République du Congo

communiqué de presse

WASHINGTON, 16 Mai 2022 -- La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 83 millions de dollars au projet Lisungi de riposte d'urgence à la COVID-19 (PLRUC) en soutien aux efforts de la République du Congo pour étendre, moderniser son système de protection sociale et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Ce financement a lieu dans le cadre de l'allocation nationale de l'Association internationale de développement (IDA)* pour la République du Congo.

Il permettra d'intensifier les activités existantes dans le cadre du projet et d'étendre son champ d'application en soutenant l'inclusion économique des jeunes, ce qui permettra entre autres (i) d'élargir l'accès aux filets de sécurité sociale, (ii) d'améliorer l'accès aux opportunités de revenus pour les jeunes et les femmes vulnérables, et (iii) de renforcer le système de protection sociale.

Le projet cible les ménages pauvres ainsi qu'un nouveau groupe de bénéficiaires parmi les jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Des services de filets de sécurité sociales seront fournis à 108 000 bénéficiaires, ainsi qu'une aide à la création d'entreprises et de revenus à 45 000 personnes.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo, Abdoulaye Seck a expliqué que : " ce financement entend soutenir les efforts du gouvernement congolais à travers le développement d'un système de protection sociale sensible aux chocs, basé sur des éléments clés tels que le registre social unique et le système numérique de paiement aux personnes. Il favorisera l'inclusion socio-économique des jeunes vulnérables, tout en solutionnant à court terme le défi persistant du sous-emploi au Congo et en prévenant une augmentation potentielle des tensions sociales et des conflits ".

*L'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres du monde en leur accordant des subventions et des prêts à taux réduit ou nul pour des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent la vie des pauvres. L'IDA est l'une des plus importantes sources d'aide pour les 76 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA apportent des changements positifs aux 1,6 milliard de personnes qui vivent dans les pays IDA. Depuis 1960, l'IDA a soutenu des travaux de développement dans 113 pays. Les engagements annuels se sont élevés en moyenne à environ 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, dont environ 61 % pour l'Afrique.