Afrique: Festival de Cannes - L'industrie africaine du film de retour sur la Croisette

Pour la 4ème année consécutive, le cinéma africain sera au rendez-vous du film mondial. Cette année, grâce au Pavillon des Cinémas d'Afrique et des Caraïbes, organisé par l'Agence Culturelle Africaine (ACA), des cinéastes africains auront l'opportunité de présenter leurs projets au Festival de Cannes, qui se déroule du 17 au 28 mai 2022.

Cela leur permettra de retenir l'intérêt de partenaires professionnels de qualité, mais aussi de révéler la volonté des États de l'Afrique sub-saharienne de promouvoir une diplomatie culturelle qui donnera à voir le potentiel du continent en matière de création et diffusion cinématographiques.

L'ACA offre également l'opportunité à 8 jeunes réalisateurs d'Afrique et de la diaspora, sélectionnés à travers son programme " Talentueuses caméra d'Afrique ", en partenariat avec les plus grands festivals africain tels que FESPACO ou RCF Madagascar pour ne citer que ceux-là, de présenter leur projet et participer aux nombreuses rencontres professionnelles et masterclass. Ils participeront également au programme Short Film Corner ainsi qu'aux activités organisées par la Semaine de la Critique, La Quinzaine des Réalisateurs et la ville de Cannes dans le cadre d'un partenariat avec cette plateforme de professionnels du continent africain et des diasporas.