Madagascar: 2 milliards 500 millions d'ariary de Telma jusqu'en 2026

À quelques jours de l'entrée des Barea à la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Fédération Malagasy de Football (FMF) et Telma se sont engagés à unir leur force. Les deux entités ont signé un nouvel accord de partenariat encore plus ambitieux dans l'objectif de hisser le football malgache au plus haut niveau à Madagascar et en Afrique, hier, à Andraharo. L'opérateur en téléphonie double son engagement pour la FMF pour les quatre prochaines années.

Telma va offrir 500 millions d'ariary tous les ans pendant cinq ans pour la FMF pour la préparation, les primes et les détails liés à l'équipe nationale des Barea. Telma est le partenaire historique et numéro un du football malgache depuis 15 ans quel que soit les difficultés traversées par la FMF. Le président de la FMF par intérim, Victorien Andrianony, a salué la continuité de ce partenariat pour l'intérêt du football malgache.

Partenaires.

Le second engagement de l'opérateur se traduit par la constitution des clubs des partenaires. La FMF et ses partenaires lancent le challenge de créer une synergie positive et de raviver la fierté de tout un chacun à travers la qualification pour la CAN 2023. " Soutenons nos héros et donnons-leur toutes les possibilités de briller encore plus ", a souligné Pascal Pisal Hamida, l'Administrateur Directeur Général de Telma.

L'objectif étant de réunir une somme de 1 milliard d'ariary tous les ans pour les Barea afin que l'équipe puisse se préparer dans la sérénité. Le partenariat entre la FMF et Telma qui s'étend jusqu'en 2026 cadre dans la préparation de la Coupe du monde de la même année aux Etats-Unis, Canada et Mexique.