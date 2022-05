Madagascar: Hip Hop For Life - Un concert de solidarité pour Boom Patrick

L'initiative Hip Hop for Life revient. Ce concert solidaire de rap sera organisé au Sehatra Analamaitso Analamahitsy le samedi 28 mai prochain pour soutenir Maminirina Patrick ou Boom, un membre de MAS DNK, TNT BAZ et du collectif X-CREW qui souffre d'une insuffisance rénale. Boom est un des précurseurs du rap représentant la zone 102 (Atsimondrano) de la Capitale et a fait partie de ceux qui ont chantés le tube " Bombardeo ".

À titre de rappel, la première initiative Hip Hop for life a été organisée en 2003 pour soutenir une personne qui se trouvait dans le même cas que Boom. Comme son nom l'indique, la raison d'être de ce concert est de soutenir la vie et ceux qui en ont besoin grâce au rap. Parmi les participants au concert, il y aura également Da Hopp, Big Jim Da, Bambs, Takodah et Ngah Be pour ne citer qu'eux. Les amis de Boom souhaitent ainsi fédérer tous les membres et les fans du mouvement Hip Hop ainsi que le public pour appliquer leur devise " peace-love-unity " à travers ce concert qu'ils veulent révélateur d'une solidarité renforcée et sans faille.

L'organisation du concert relève d'ailleurs de cet esprit là puisqu'ils sont partis de rien. La commune urbaine d´Antananarivo a offert gracieusement le lieu du concert. Des remises exceptionnelles ou des dons ont été offerts pour mener à bien l'événement comme l'enregistrement de la chanson. Parmi eux, Rap Gasy en Images qui a envoyé des dons en numéraires des Etats-Unis pour soutenir le mouvement.

Tous les fonds récoltés seront alloués aux soins, médicaments et analyses nécessaires à Boom. Mais le plus important d'après le représentant de ses amis c'est surtout de lui témoigner un grand support moral. Ils aimeraient également transmettre l'appel fait par sa famille qui souhaiterait son évacuation sanitaire et une greffe. Sa famille est ouverte à toutes propositions allant dans ce sens. Le concert commencera à 15h ce 28 mai.