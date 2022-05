Afrique Australe: COSAFA - Un rendez-vous à ne pas manquer

Les joueurs locaux non appelés aux Barea A pourront toujours se rabattre sur le Cosafa Cup qui va se tenir du 5 au 17 juillet à Durban, en Afrique du Sud. Une très belle opportunité pour former une équipe compétitive tirée de Pro League mais également des meilleurs éléments des tests de l'UFiCASM et Madas des moins de 23 ans.

Une association dans la charnière centrale de Naurah du CFFA et de Ando Racap de Disciples ferait de l'équipe une des meilleures défenses. Ajoutez à cela le gardien de Dato, Eddit Bastia ; et son milieu de terrain, Jinidy ainsi que Kante et Rija de Disciples sans oublier Lalaina du CFFA. Vous conviendrez que cette formation ne fera pas ce déplacement pour de la figuration.

Surtout en composant avec Drogba Tsilavina du Fosa en attaque avec Forouch à qui il suffit d'une bonne hygiène de vie pour retrouver son efficacité. Il reste à trouver le coach ou pourquoi pas associer Toro Rakotondraibe et Mamisoa Razafindrakoto. C'est un avis partagé par bon nombre de techniciens prêts à relever le défi et montrer que les locaux ont du talent à revendre pour redorer le blason du football malgache.

Un pari de tous les amoureux de cette discipline convaincus que nos footballeurs ont un réel talent et qu'il suffit de leur donner les moyens nécessaires. C'est juste une question de volonté.