Afrique: Croissance démographique - L'Egypte se lance dans la conquête du désert

La forte croissance démographique dans la capitale égyptienne, le Caire, avec un peu plus de 24 millions d'habitats, a contraint les autorités du pays peuplé de cent millions d'habitants à aller à la conquête du désert où se construit, depuis 2016, une nouvelle capitale administrative, pour tourner le dos au Nil.

Située à l'Est du pays, à 70 km du Caire, la future nouvelle capitale administrative se construit sur une superficie de 720 km2 avec des projets qui s'exécuteront en trois phases dont le premier, actuellement en cours, s'étend sur superficie de 70 km2.

Selon le directeur général de la compagnie en charge de la construction de la nouvelle capitale égyptienne, ce projet porté par le président Abdel Fattah Sissi vise non seulement à déconcentrer le Caire, mais aussi et surtout à développer des nouvelles ressources économiques du pays au regard des potentialités naturelles que regorge cette partie du territoire.

" La construction de la nouvelle capitale se justifie par le fait que la densité de la population actuelle du Caire ralentit la circulation et n'offre plus des meilleures conditions de vie et de logement à la population qui ne cesse de croître chaque année ", a expliqué le directeur général de la compagnie égyptienne pour le développement urbain, le général Mohamed Abd El-Latief.

Selon lui, ce projet s'exécute en trois phases dont la première actuellement en cours porte sur 70 km2 et concerne les travaux de construction des infrastructures de base (routes, électricité, aéroport, institutions financières) et des édifices publics. Il s'agit, entre autres, de la cité gouvernementale, des sièges des institutions publiques et religieuses ainsi que des universités, du centre commercial où s'érige la plus haute tour d'Afrique (400 m).

" D'ici à la fin de cette année, 50 000 fonctionnaires y compris l'ensemble des ministères vont être délocalisés au Caire pour prendre quartier dans cette nouvelle capitale ", a fait savoir le coordonnateur adjoint du projet, Khaled El-Husseiny Soliman. Il a précisé que pour cette première phase, dix quartiers résidentiels dotés de 25 000 appartements seront opérationnels. Au terme de sa construction, la nouvelle capitale administrative accueillera six millions de personnes.

La nouvelle mégalopole prévoit également un quartier diplomatique avec cinquante sièges d'ambassades dont certains sont déjà en chantier. L'objectif est de délocaliser, dans les cinq prochaines années, toutes les ambassades du Caire.

D'un coût estimé à plus ou moins vingt-cinq milliards de dollars, la construction de la nouvelle capitale administrative s'effectue sur un modèle de financement propre à l'Egypte. En effet, du fait de la situation financière difficile du pays, les autorités, se refusant de faire recours aux financements extérieurs, ont opté pour la concession des terres à une compagnie nationale chargée de les commercialiser aux industriels et aux grands groupes afin que les revenus issus des ventes servent à la mise en œuvre du projet.