Soudan: Daglo reçoit un message du Président Erythréen

Khartoum — Le Vice-président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Mohamed Hamdan Daglo, a reçu aujourd'hui un message écrit du Président Erythréen Isaias Afwerki, remis par l'Ambassadeur Erythréen au Soudan, Issa Ahmed Issa, portant sur les relations bilatérales entre Asmara et Khartoum et le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans tous les domaines.

Daglo a souligné la fermeté des relations entre le Soudan et l'Erythrée et le niveau de coordination entre les deux pays sur les niveaux régional et international, affirmant l'importance de pousser ces relations étroites à des niveaux plus élevés pour servir les intérêts communs des peuples des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Erythréen a affirmé que le message porte sur les relations fraternelles et les liens historiques bien établis entre les deux pays et peuples frères, en insistant sur leur développement pour servir les objectifs communs, ainsi que les questions d'intérêt mutuel.