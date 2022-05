Madagascar: Illustration - L'Union Européenne salue le talent des jeunes de l'association " Plum'Art "

Comme chaque année au mois de mai, la délégation de l'Union européenne à Madagascar organise une série d'événements publics, dont la commémoration, le 9 mai, de la " Déclaration Schuman " reconnue comme l'acte fondateur de la construction européenne.

Dans le cadre de ces célébrations, mais également à l'occasion de cette année célébrée comme " l'année européenne de la Jeunesse ", la délégation de l'Union européenne à Madagascar a confié au collectif " Plum'Art " le soin de réaliser une fresque sur le thème de la place de la jeunesse dans le partenariat entre l'Union européenne et Mada-gascar. Une jolie fresque que les citadins de la ville des Mille peuvent apprécier de long en large dans le quartier d'Antsakaviro, sur l'arrêt de bus " Fivondronana ".

Une association à but non lucratif regroupant plus de deux cent vingt jeunes artistes malgaches pluridisciplinaires dans le domaine de l'art visuel comprenant des dessinateurs, des créateurs de bandes dessinées, des peintres, des portraitistes, des caricaturistes, des paysagistes, des photographes et des animateurs, tous âgés de 12 à 28 ans. " Plum'Art " nous livre là une œuvre pittoresque qui illustre parfaitement bien les valeurs de solidarité prônée par l'Union Européenne et Madagascar.

En confiant au collectif Plum'Art la réalisation d'une fresque sur un mur de Tananarive généreusement mis à la disposition du projet par la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) qu'elle remercie chaleureusement, la délégation de l'Union européenne à Madagascar a souhaité manifester concrètement son intérêt et son soutien indéfectible à la jeunesse, ainsi que la reconnaissance de l'importance des jeunes pour la construction d'un avenir meilleur.

Les membres de l'association "Plum'Art" quant à eux continueront de promouvoir l'art et les jeunes talents à Madagascar, en les aidant techniquement à trouver leur style ainsi que des opportunités de se faire connaître. Pour cela, ils partagent leur savoir-faire, leur expérience et un peu de leur notoriété en intervenant dans les écoles d'Antananarivo par le biais de formations gratuites en dessin et en arts plastiques, l'organisation d'ateliers, d'expositions et d'autres activités artistiques.