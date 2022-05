Madagascar: Barea - FMF et Telma main dans la main

Avec le renouvellement d'un accord de partenariat entre la FMF et Telma Madagascar, l'avenir du football malgache est plutôt rose.

Un accord de partenariat a été signé hier au campus Telma Andraharo entre la Fédération malgache du football (FMF), représentée par Victorien Andrianony, et Patrick Pisal Hamidou, administrateur Directeur Général de Telma. Le partenariat porte sur une aide financière allant jusqu'à 500 000 000 d'ariary tous les ans pour une durée de quatre années.

Ave c un tel budget, Telma ambitionne de développer ce sport roi à Madagascar, surtout faire rayonner le talent malgache dans toute l'Afrique de manière régulière. La FMF et ses partenaires se font un challenge de créer une synergie positive afin de raviver la fierté de tout un peuple à travers la qualification pour la Can 2023. La tache n'est pas facile mais avec la bonne et la solidarité de tous, tout est possible.

Coïncidant avec le lancement officiel de Telma coupe de Madagascar, Telma a annoncé une aide financière qui permet d'apporter une sérénité et un niveau plus haut du football malgache. Concernant la compétition, l'objectif est de faire sortir le nom de l'équipe vainqueur avant la date fixée par la CAF.

Selon Patrick Pisal Hamidou, " ce partenariat est fait dans le but de hisser ensemble le kitra malgache au plus haut niveau à Madagascar et en Afrique. Le kitra a permis aux Malgaches de croire en eux. Soutenons nos héros et donnons leur toutes les possibilités de briller encore plus, Malgaches unis, soutenons-nous ".