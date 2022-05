Congo-Brazzaville: Télécommunications - Des échanges autour de l'historique du secteur

Dans le cadre de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée le 17 mai de chaque année, le pool des journalistes spécialisés en matière des postes et des communications électroniques a animé une série d'exposées consacrés à l'histoire des télécommunications au Congo.

Organisée par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), la session d'échanges visait à fortifier la connaissance des journalistes sur ce secteur. Riche en contenu, le café-numérique a été ponctué par plusieurs exposés, fruit des recherches effectuées par des journalistes à travers une démarche à la fois pédagogique que prospective.

En effet, l'événement s'est articulé autour de plusieurs thématiques, à savoir les télécommunications pendant la période pré-coloniale ; post-coloniale ; de 1997 à 2010 ; de 2011 à 2022 et enfin les télécommunications dans le futur.

" Le présent atelier-débat, pour lequel les journalistes vont se replonger dans les annales de notre histoire afin de nous conter les télécoms du Moyen-Congo à nos jours, constitue l'un des projets du pool des journalistes spécialisés en poste et télécommunications. Il s'agit pour l'Arpce, en accompagnant l'initiative qui nous réunit ce jour, d'aider les journalistes à approfondir leurs connaissances sur l'écosystème des télécoms et de s'approprier ainsi l'évolution des télécommunications au Congo, à travers la maîtrise de leur histoire ", a indiqué Victor Mabiala, directeur administratif, financier et comptable à l"Arpce, président par intérim de l'événement.

Au cours de cette activité, les différentes communications faites par les panélistes ont permis aux participants de comprendre l'histoire, les enjeux et l'évolution des télécommunications au Congo en partant des moyens de communication traditionnels à ceux utilisés de nos jours grâce à la révolution des technologies numériques. Pour Victor Mabiala, aujourd'hui, plus qu'hier, les télécommunications à travers ces technologies numériques impactent quotidiennement les habitudes de la population. " Nous devons donc tirer le meilleur parti des possibilités qu'offrent ces technologies numériques, pour in fine, améliorer la qualité de vie de la population à travers une accessibilité accrue de tous et donc une vraie inclusion numérique ", a-t-il estimé.

Notons que le pool des journalistes spécialisés en matière des postes et des communications électroniques ayant assuré la présentation des multiples exposés a récemment été mis en place à l'initiative du régulateur congolais. Ce, dans le but de renforcer l'expertise pour un traitement objectif des informations des secteurs régulés. L'édition 2022 de la Journée Internationale des télécommunications et de la société de l'information a eu pour thème : " Les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé ".