Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Denis Kadima confirme le rendez-vous !

Lundi 16 mai 2022, en présence des patrons des médias, Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi ainsi que celui de l'Union nationale de la presse du Congo, Gaby Kuba, dans l'un des hôtels les plus huppés de la Capitale Kinshasa, le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a confirmé le rendez-vous tant attendu concernant les élections générales, dans le strict respect du délai Constitutionnel.

Ces moments d'échanges entre la CENI et les responsables des médias locaux ont permis au nouveau Bureau de la CENI de dévoiler la nouvelle identité visuelle mais aussi, de renforcer les liens entre cet organe d'appui à la démocratie et les médias, surtout dans le processus de sensibilisation des populations.

Nouvelle identité visuelle !

L'occasion faisant le larron, le numéro 1 de la CENI a formulé un vœu. " Que nos liens se resserrent davantage pour le plus grand bien de l'opinion à servir par le relais de la bonne information ", a déclaré le Président Denis Kadima Kazadi à l'endroit de la presse. En gros, le déjeuner de presse organisé à l'hôtel Béatrice a constitué une opportunité pour le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Denis Kadima Kazadi, de raviver la flamme de la collaboration avec les médias locaux. Avec à la clé, la présentation de la nouvelle identité visuelle de la Centrale électorale à l'assistance composée essentiellement des patrons de presse et du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi ainsi que celui de l'Union nationale de la presse du Congo, Gaby Kuba.

Rendez-vous électoral maintenu !

Malgré les vicissitudes liées au mode de décaissement des fonds alloués à cet organe, Kadima Kazadi a réaffirmé toute la détermination de la Céni, à respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des élections générales en 2023, pour laquelle toutes ses forces vives travaillent d'arrache-pied. En mettant en avant la vaillance de ses collaborateurs, certains y allant même au péril de leur vie, surtout en cette période de l'opération de l'actualisation de la cartographie, dans certains endroits à accès difficiles à l'intérieur du pays. Et c'est dans cette optique, qu'il a vivement souhaité que ces liens avec les médias aillent en se consolidant pour relayer la vraie information émanant de la bonne source qui est la Céni.

Tout en tordant le cou à l'intox qui ne rend nullement service à l'opinion. " Une élection libre et démocratique n'implique pas simplement le fait de procéder à un vote dans des conditions adéquates de transparence, mais également que le citoyen votant puisse avoir accès à suffisamment d'informations exactes notamment sur le processus électoral, les différentes opérations et activités de l'organisme de gestion des élections, les programmes politiques des partis et des candidats ", a dit Denis Kadima Kazadi. Il souhaite que les liens avec la presse se resserrent davantage pour le plus grand bien de l'opinion qu'on doit servir, par le relais de l'information puisée à la bonne source.

A l'en croire, cet ensemble d'informations permet au citoyen, à l'électeur de faire un choix éclairé, conscient et responsable. Une élection crédible et inclusive se fonde sur un certain nombre de principes démocratiques fondamentaux. Essentiels parmi ces principes se trouvent les droits à la liberté́ d'expression, à l'accès à l'information et à l'égalité́ devant la loi.

S'appuyant sur le rôle capital que joue la communication dans une société, Denis Kadima a affirmé que " les médias sont des acteurs engagés de la société civile, capables de garantir le caractère libre et équitable d'un scrutin et de donner la voix aux sans voix ".

En gros, le nouveau leadership de la Céni, a rappelé Denis Kadima, attend des patrons de presse des observations constructives en vue d'améliorer ces relations. " Voilà pourquoi, la Céni sollicite aujourd'hui et de manière solennelle, l'accompagnement des médias de la RDC, afin de permettre une adhésion massive de la population au processus électoral.

L'information électorale étant hypersensible, nous vous demandons, d'une part, de vous référer toujours aux informations officielles de la Céni et, d'autre part, nous vous invitons à prendre connaissance de différentes dispositions légales relatives aux élections dans notre pays. La confiance étant le fondement de la cordialité, ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision adoptée, celle de devenir " une Céni de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République Démocratique du Congo ", a-t-il fait savoir, sous les regards concentrés des patrons des médias.

Face au feu nourri des questions de la presse, Denis Kadima Kazadi s'est appliqué à jeter la lumière sur un certain nombre d'interrogations, en rassurant que toute l'équipe de la Céni s'emploie à aller dans la direction souhaitée, en vue de relever le défi par l'organisation du 4ème cycle électoral à venir.

D'emblée, il sied de noter que le nouveau logo est symbolisé par une urne incrustée dans la carte de la RDC et une main d'un(e) électeur (trice) y glissant son bulletin de vote. La couleur principale de ce nouveau logo est le bleu, symbole de la vérité et de la confiance. La vérité pour traduire la transparence et la confiance de l'électeur au processus en cours où son vote sera valablement exprimé. Le bleu, selon l'explication fournie par le président Denis Kadima, vient donc traduire la nouvelle vision : "une Céni de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en RDC".