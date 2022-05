Congo-Kinshasa: Grand Equateur - Guy Loando à la tête d'une délégation gouvernementale pour lancer les travaux de développement

Longtemps oublié dans le programme de développement de différents gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays, l'espace Grand Equateur se voit désormais priorisé dans les actions du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa volonté et sa détermination, tient à doter cette partie du territoire national des infrastructures modernes et viables.

Engagé à matérialiser la vision du Chef de l'Etat sur l'ensemble du territoire congolais, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché, pour la cause, depuis le week-end dernier trois membres de son équipe gouvernementale pour procéder au lancement, dans un premier temps, des travaux de modernisation de la province de l'Equateur et de la Tshuapa. Il s'agit du Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire et Chef de ladite délégation, Me Guy Loando Mboyo ; du Ministre des Finances Nicolas Kazadi, et enfin, celui des Transports et voies de communications, Chérubin Okende.

Immersion à Boende...

Arrivés tous à Boende, dans province de la Tshuapa, le Ministre Chérubin Okende s'était chargé de poser la première pierre de construction de l'aérogare de cette ville. Sur cette piste de 1400 mètres à améliorer, il y sera aussi construit une caserne anti-incendie, une tour de contrôle et consorts.

Devant la population de Boende, Me Guy Loando a déclaré que " ce projet intégrateur de développement de l'espace grand Equateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Tshuapa qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes. Cette belle initiative apporte comme changement la sécurité des appareils des compagnies d'aviation, de leurs équipages et de leurs passagers ".

Il a ensuite affirmé qu'avec le programme de la modernisation des infrastructures du pays tel que décidé par le Chef de l'Etat, aucune des provinces de la République ne sera mise de côté. Ce, à l'instar du Grand Equateur qui figure parmi ses priorités.

Prenant lui aussi la parole, Nicolas Kazadi, Ministre des Finances, a rajouté que "plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie Ouest du pays. Le Chef a décidé de réparer cette injustice. Nous commençons par l'aéroport pour terminer par d'autres infrastructures".

... Puis à Mbandaka !

Après l'étape de Boende, les trois ministres infatigables de l'équipe Sama Lukonde ont marqué d'une pierre blanche leur présence à Mbandaka. Ici c'est le Patron de l'Aménagement du Territoire qui a lancé, devant une foule immense, les travaux de démarrage de la modernisation de la voirie urbaine.

" Au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, et sur instruction de Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, je lance les travaux de modernisation de la voirie urbaine de la Ville de Mbandaka ", déclarait l'initiateur de la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire (PNAT), vulgarisé dans quelques provinces de la RDC.

En effet, Guy Loando a rappelé à la population que le Chef de l'Etat se soucie du développement de cette province longtemps oubliée. "C'est pourquoi, il a décidé, personnellement, de dépêcher ici à Mbandaka, trois ministres du gouvernement de la République pour procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka", a-t-il déclaré.

Outre le démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mbandaka, le Warrior Guy Loando a annoncé qu'il sera bientôt procédé aux travaux d'électrification de la ville de Mbandaka et à ceux de desserte de la ville en eau.

Des investisseurs en vue

Avec le lancement, dans un premier temps, des travaux de construction de l'aérogare de Boende et de la modernisation de la voirie de Mbandaka, le Grand Equateur transformé en véritable chantier attirera à coup sûr, au terme de ces travaux d'hercule, des investisseurs.

Changement de donne qui boostera le décollage de ces provinces à la grande satisfaction de la population qui a, par ailleurs, promis aux trois ministres de soutenir l'action du Chef de l'Etat.