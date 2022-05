Congo-Kinshasa: Réforme électorale - La Licopadel appelle les Députés nationaux de la commission PAJ à plus de maturité et de patriotisme

Dans le souci d'avoir un processus électoral apaisé, transparent et démocratique, la Ligue Congolaise pour la Paix, les Droits de l'Homme et les Elections (LICOPADEL) en appelle à une Loi électorale inclusive et consensuelle.

C'est dans cette optique qu'elle appelle les députés nationaux de la commission PAJ à plus de maturité et de patriotisme pour adopter toutes les propositions de réformes électorales voulue par le peuple congolais à travers les organisations de la société civile et le G13. Cela, indique-t-elle, pour éviter le feu dans les prochains jours. C'est au cours d'une déclaration lue, le 16 mai 2022, par M. Philippe Mangala, Secrétaire Exécutif national et défenseur des droits de l'homme, au regard du rejet de certaines propositions de la réforme de la loi électorale par les Députés nationaux.

Sous la férule de son Directeur Exécutif, Me Pindu Patrick, les membres du Comité Exécutif National et du Secrétariat Exécutif National de la LICOPADEL qui est une organisation non Gouvernementale de défense de droits de l'homme et de la promotion de la Culture démocratique, sont réunis en date du 16 mai 2022 à son siège national, pour examiner la loi électorale votée en plénière de l'assemblée nationale en date du 12 mai 2022 qui est sous examen à la commission PAJ de l'assemblée nationale.

Après examen et analyse de la position des Députés Nationaux, la Licopadel est trop choquée de voir que les perspectives de la tenue des élections de 2023, dans les meilleures conditions que celles de 2006, 2011et 2018, ont été anéanties par manque de volonté politique de la majorité au pouvoir qui a rejeté toutes les garanties d'un processus électoral crédible, inclusif et apaisé de 2023.

Sur ce, elle constate que toutes les propositions et les efforts fournis par l'ensemble des organisations de la société civile pour avoir une loi électorale inclusive et non conflictuelle ont été rejetés en bloc. Parmi les propositions, il y a lieu de citer : la suppression du seuil au profit du système proportionnel des listes ouvertes; les systèmes du cumul des candidatures dans le même cycle électoral ; le paiement de la caution à la liste et non individuellement être remboursable en cas d'irrecevabilité de la candidature; revenir au mode du scrutin de 2006, c'est-à-dire, revenir au mode du suffrage à deux tours pour les élections présidentielles avec débat contradictoire; rendre l'article 13 de la loi électorale contraignante; revoir le montant de la caution; le suppléant doit être une personne qui n'a pas de lien familial avec le candidat ; la publication des résultats de vote bureau par bureau ; la traçabilité des résultats de vote.

"A l'heure actuelle, la création d'un environnement favorable à la participation politique de toutes les catégories sur un pied d'égalité est vraiment indispensable, une reforme juridique globale est nécessaire pour une loi électorale inclusive et non conflictuelle en RDC", peut-on lire dans ladite déclaration.

Recommandations

Soucieux d'avoir des élections dans un climat apaisé où tous les candidats vont démocratiquement accepter les résultats des votes, la LICOPADEL invite les membres de la commission politique, administrative et justice (PAJ) de l'Assemblée nationale de se référer aux propositions de loi de la société civile et de G13 pour une loi électorale inclusive et non conflictuelle proposée par ces derniers en vue d'éviter l'installation d'un cadre pour un processus opaque, non transparent et frauduleux.

Par conséquent, elle demande à toutes les parties prenantes au processus électoral et plus particulièrement à la population congolaise dans son ensemble d'être vigilante et de se mobiliser comme un seul homme pour un processus électoral transparent, crédible, inclusif et apaisé tout en respectant l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire, la Licopadel attend des élections en décembre 2023 en vue de préserver la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et ses acquis de l'alternance politique de 2018.