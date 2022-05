Ile Maurice: Expulsion de Peter Uricek - Le DPP déposera un contre-affidavit

La suspension de l'enquête sur l'expulsion du Slovaque Peter Uricek du territoire mauricien continue à défrayer la chromique. Même s'il n'y a pas eu de confrontation directe entre le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, et l'Attorney General, Me Maneesh Gobin, lors de l'audience d'hier devant la Cour suprême, la guerre des affidavits entre les deux opposants dans l'affaire Uricek prend de l'ampleur. En attendant les débats sur cette affaire. Me Azam Neerooa, Assistant DPP, déposera un contre-affidavit, lundi prochain, pour contester celui de l'Attorney General et réclamera des précisions sur le contenu de certains paragraphes de son document juridique.

La motion de l'Attorney General a été appelée à deux reprises hier, soit dans la matinée et dans l'après-midi. Lors de l'audience du matin, Me Neerooa a objecté à la demande de l'Attorney General d'avoir recours à une révision judiciaire de la décision du DPP d'ouvrir une enquête sur l'affaire Uricek au tribunal de Port-Louis. L'affaire a été renvoyée pour être fixée par circulaire.

Mais dans l'après-midi, la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et le juge Patrick Kam Sing ont de nouveau convoqué les deux parties pour réclamer des éclaircissements à Me Neerooa. La SPJ Devat a alors demandé au représentant du DPP s'il n'est pas plus pratique pour lui de déposer un contre-affidavit pour réclamer des explications à l'Attorney General. À ce stade, Me Neerooa a répondu qu'il doit chercher des instructions. Après des échanges de propos, Me Neerooa a indiqué qu'il fera de son mieux pour que le contre-affidavit du DPP soit prêt pour être déposé en Cour suprême dans l'après-midi du lundi 23 mai.

Me Sulakshna Beeharry-Sunasee, Assistant Solicitor General, qui représente Maneesh Gobin, n'a pas objecté. L'affaire a été renvoyée à lundi prochain.

Pour Me Neerooa, l'Attorney General n'a pas révélé de "material facts" dans son affidavit. L'Assistant DPP a indiqué que l'Attorney General a failli à faire un "full and rank disclosure" dans son affidavit. Il veut aussi savoir en quelle capacité il a subi des préjudices dans cette affaire et aussi en quelle capacité il réclame une révision judiciaire.