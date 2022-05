Algérie: Le Président Tebboune préside à Istanbul l'ouverture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc

Istanbul (Turquie) — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi à Istanbul (Turquie), l'ouverture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc, dans le cadre de sa visite d'Etat en Turquie entamée dimanche à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Participent à ce Forum, auquel a pris part le vice-président turc Fuat Oktay, plus de 300 opérateurs économiques des deux pays pour examiner les voies à même de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Turquie et augmenter le volume des investissements entre les deux pays.

Avant l'entame du Forum, le président Tebboune a rencontré des hommes d'affaires algériens et turcs lors d'une réunion à laquelle ont pris part la délégation ministérielle accompagnant le président, l'ambassadeur d'Algérie en Turquie et l'ambassadrice de Turquie en Algérie.

Le président Tebboune est arrivé mardi à Istanbul dans le cadre du troisième et dernier jour de sa visite d'Etat en Turquie.

Avant l'ouverture du Forum, le président de la République a été fait docteur honoris causa en relations internationales par l'université d'Istanbul, "en reconnaissance de ses efforts en matière de coopération internationale et régionale et de développement des relations entre l'Algérie et la Turquie".

Le deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République en Turquie avait été marqué par la tenue d'entretiens riches et profonds entre les chefs d'Etat des deux pays et la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

A l'issue de l'accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune par son homologue turc au Complexe présidentiel à Ankara, les deux chefs d'Etat avaient eu des entretiens en tête à tête élargis aux délégations des deux pays.

Les présidents Tebboune et Erdogan avaient coprésidé par la suite les travaux de la première session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et cosigné la Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil.