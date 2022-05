Cote d'Ivoire: Contrôle des finances publiques - Les magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes formés à l'analyse des états financiers

Cinquante-trois magistrats et vingt-deux vérificateurs de la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques, ont pris part, du 9 au 13 mai, au complexe hôtelier le Vaisseau à Cocody 7e Tranche, à un séminaire de formation en technique d'analyse des états financiers.

En effet, dans le cadre de ses attributions, la Cour des comptes est amenée à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes et à porter une attention particulière à l'organisation comptable et financière des entités soumises à son contrôle.

Pour faciliter la compréhension et le retraitement des données financières, a expliqué la magistrate Béatrice Guiraud qui représentait le président de la Cour des comptes, la maitrise des méthodes et techniques de présentation et d'exploitation de documents et états financiers produits par les justiciables de la Cour devient une priorité. Ces justifiables de la Cour sont, entre autres, les Établissements publics nationaux (Epn), les collectivités territoriales et les sociétés d'États.

" La réalisation de ses missions de contrôle impose à la Cour une mise à niveau constante de ses magistrats et vérificateurs ", a-t- elle indiqué.

Cette formation a été organisée dans le cadre du Projet d'appui à la gestion économique et financière (Pagef) coordonné par le Pr Lambert N'Galadjo Bamba. " Le Pagef vise à contribuer à l'amélioration continue de la gouvernance économique à travers le renforcement des capacités des administrations économiques et financières et des structures de contrôle des finances publiques ainsi que la qualité de leurs prestations ", a-t-il expliqué.

Le Pagef est en effet un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien d'un montant total de 15,9 milliards de F Cfa dont 13,4 milliards de F Cfa financés par la Banque africaine de développement (Bad) et 2,5 milliards de F Cfa par l'État. Signé le 14 juillet 2017 et devenu opérationnel en novembre 2017, ce projet soutient essentiellement la mise en œuvre du Schéma directeur de réformes des finances publiques et le suivi-évaluation du Plan national de développement.