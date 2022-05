Cote d'Ivoire: Forum des Marchés Émergents - Nialé Kaba présente les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba participe aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara et des membres du gouvernement, au forum des marchés émergents, depuis le lundi 16 mai 2022, à Paris, en France. À cette occasion, Nialé Kaba a fait une intervention le 17 mai 2022 lors d'un panel sur la thématique : "agriculture, changement climatique et technologie".

Cette conférence fut l'occasion pour la ministre du Plan et du Développement de rappeler les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de développement de l'agriculture. Elle a indiqué que le gouvernement a entrepris d'importantes réformes et des investissements massifs dans le secteur agricole pour mieux exploiter le potentiel du pays et promouvoir des chaînes de valeurs durables. "Les reformes et actions sont mises en œuvre à travers le Programme national d'Investissement agricole de Deuxième Génération 2018-2025 (Pnia 2) et le Plan national de Développement 2021-2025", a-t-elle fait savoir.

Nialé Kaba a en outre précisé que la mise en œuvre du Pnia 2, a nécessité des intentions d'investissements qui se chiffrent à environ 1 799,79 milliards F CFA sur 2 400 milliards Fcfa pour la phase 2018-2021, soit un taux de mobilisation de 75%. Ces financements sont orientés vers plusieurs composants notamment, le développement et l'amélioration des facteurs de production ; les infrastructures marchandes (pistes rurales, infrastructures de commercialisation, de stockage ...) et ; les infrastructures de transformation (zones de transformation, hub de transformation, Marchés de gros ou agricenters).

En somme, la ministre a insisté sur la volonté du gouvernement ivoirien d'aller plus loin dans " la transformation locale des matières premières (cacao, anacarde, produits miniers), le renforcement de la production vivrière et la gestion durable des effets négatifs du changement climatique ".

La ministre a proposé des solutions:

La ministre du Plan et du Développement a profité de cette tribune pour préconiser des solutions dont les plus les importantes sont de développer les chaines de valeurs agricoles et industrielles par la sécurisation et l'accessibilité du foncier, en particulier pour les petits fermiers, ainsi que la modernisation de leurs exploitations ; aussi suggère-t-elle d'entreprendre des investissements adaptés dans l'agriculture, notamment le renforcement des capacités de recherches, la mécanisation, l'innovation des techniques de production et de maîtrise de l'eau et la digitalisation de l'agriculture depuis les questions e-services (prévisions météo, conseil agricole, la disponibilité des intrants, paiements numériques facteurs, les plateformes informatisées de financements, etc) .

Rappelons que le forum des Marchés Émergents, qui réunit plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant, notamment, l'échange d'expériences, et est à sa 6e édition.