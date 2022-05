Cote d'Ivoire: Retour sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en Côte d'Ivoire - Les Ivoiriens exhortés à être des artisans de paix

L'envoyé du Saint Père, son éminence Pietro Cardinal Parolin a présidé, le dimanche 8 mai, une messe à la Basilique Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro. Messe durant laquelle il s'est dit très impressionné par la joie avec laquelle les fidèles de la Côte d'Ivoire vivent leur foi.

Il a également été marqué par leur mobilisation pour cette célébration eucharistique. L'émissaire du pape François en a profité pour exhorter les Ivoiriens à être des artisans de paix, en cette Afrique dominée par de nombreuses crises aux conséquences dramatiques pour les populations.

Au nom de Mgr Alexis Touably Youlo, évêque d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, le vicaire délégué, le Père Hervé Djezou, a dit la gratitude du clergé catholique ivoirien au Saint Père, pour avoir nommé l'Évêque ivoirien Jean Sylvain Emien Mambé, comme Nonce apostolique au Mali. Pour lui, il s'agit d'un grand symbole de confiance en la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro réclame un évêque:

Le diocèse en manque d'Évêque titulaire depuis des années, le prêtre a profité de la présence de l'envoyé du pape, pour plaider la nomination d'un Évêque à la tête dudit diocèse. Un diocèse qui abrite l'hôpital Saint Joseph Moscati. Heureux de savoir que l'hôpital se redresse après des moments difficiles, le Cardinal Parolin a félicité tous les travailleurs, avant de souhaiter que cette structure sanitaire construite à proximité de la Basilique contribue à prendre en compte les deux dimensions de l'être : la santé physique et la santé spirituelle.

Il a également souhaité que les soins aient un visage plus humain, accessible à tous, à l'instar des soins administrés par Saint Joseph Moscati. Pasoti Ombreta, directrice de l'hôpital, s'est dite heureuse de la visite du secrétaire d'État du Vatican. Elle a affirmé que son établissement sanitaire se redresse. Les objectifs fixés, selon elle, il y a un an, ont été atteints grâce à l'implication de tout le personnel, dans toutes ses composantes. L'accessibilité de toutes les couches sociales aux soins à travers un changement tarifaire est désormais une réalité. "Aujourd'hui, on peut définir l'hôpital Saint Joseph Moscati comme un hôpital social", a-t-elle indiqué; avant d'ajouter que le personnel est à pied d'œuvre pour le renforcement des nouvelles dispositions en faveur des plus démunis et l'amélioration de la qualité des services fournis aux patients.

Une réception pour marquer l'excellence des relations entre le Vatican et la Côte d'Ivoire La veille, toujours dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège, a offert une réception, samedi 7 mai à 18h à la Nonciature apostolique, à Cocody. Ce, pour marquer l'excellence des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre Patrick Achi, représentant le Président de la République, Alassane Ouattara et le Première dame, Dominique Ouattara étaient présents à cette réception. L'envoyé du Pape François a profité de cette occasion pour mettre en évidence quatre points au cœur de la diplomatie pontificale. Au nombre desquels, le service de la paix. En indiquant que construire la paix, c'est refuser le recours à la violence pour résoudre les différends. Car ce n'est pas l'usage de la violence qui conduit à la paix. " Construire la paix, c'est l'effort de tous et de chacun qui ressent l'appel d'être protagoniste, en s'engageant à édifier un futur de paix ", a dit le prélat.

Il a rappelé à ce sujet que la donation faite au Saint-Siège, le 23 août 1989, d'une Basilique qui a été dédiée par Jean Paul II à Notre-Dame de la paix à Yamousoukro, témoigne de cette volonté, de mettre tout en œuvre, pour faire de la quête et du don de la paix, un levier pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, Patrick Achi, a fait remarquer la force des relations entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, sa pluralité comme son ambition, sa mémoire comme son avenir. C'est cette fraternité vraie, sincère, que traduisait déjà en 2020, l'émission d'un timbre à l'effigie commune du Président de la République et du Saint-Père. C'était à l'occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Saint- Siège.

