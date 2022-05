Cote d'Ivoire: Cop 15 Abidjan - 2 600 hectares de forêts côtières seront restaurés à Adiaké

Blue Forest, structure spécialisée dans le reboisement des mangroves basée aux Émirats arabes unis et Agro-Map, entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de projets durables ayant un impact socio-économique et environnemental, ont lancé, le 16 mai, un important projet de restauration de mangrove couvrant 2 600 hectares à Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, en marge de la Cop15 sur la lutte contre la désertification qui se tient depuis le 9 mai, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

En effet, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 10 000 hectares de forêts côtières au cours des 10 dernières années. Ce projet vise à inverser cette tendance et à planter plus de 100 000 plants de mangrove et 60 000 arbres agroforestiers à proximité du Parc national des îles Ehotilé.

Les arbres agroforestiers seront plantés sur des parcelles appartenant à de petits producteurs. Plus de 1 200 d'entre eux seront positivement impactés par ce projet d'agroforesterie.

Ce projet, à en croire Vahid Fotuhi, fondateur et Pdg de Blue Forest, fait partie des 100 meilleurs projets sélectionnés parmi 3 200 candidatures dans le cadre du programme "TerraFund pour AFR100" coordonné par le World Resources Institute, One Tree Planted et Realize Impact. Il inclut des bailleurs de fonds tels que Bezos Earth Fund, Facebook, la Fondation Good Energies, Lyda Hill Philanthropies, Fondation Doen, la Fondation Ako et la Fondation Caterpillar.

" Ce projet fait partie de notre campagne "Grande muraille bleue" et de notre engagement à restaurer 1 million d'hectares de forêts de mangroves en Afrique d'ici 2030. C'est notre premier projet en Afrique de l'Ouest et nous espérons en faire une référence de classe mondiale en matière d'adaptation climatique ", a déclaré Vahid Fotuhi.

Patrice Adaye, fondateur et Pdg d'Agro-Map, lui, s'est félicité de prendre part au projet. " Nous sommes ravis de nous associer à Blue Forest dans la mise en œuvre de ce projet clé qui aidera à restaurer les terres de milliers de petits producteurs et à les soutenir contre les changements climatiques futurs ", s'est-il réjoui.

Dans sa phase 2, ce projet consistera à élargir la zone de reboisement à 10 000 hectares et à mettre en œuvre ce qui deviendra le plus grand projet de carbone bleu en Afrique de l'Ouest. Il sera financé par les marchés des crédits carbone et la majorité des bénéfices seront versés aux communautés locales pour soutenir des programmes d'adaptation au changement climatique.