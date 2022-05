Cote d'Ivoire: Transparence dans la gestion des affaires publiques - Le gouvernement veut une participation citoyenne plus forte

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a lu, hier, la déclaration du gouvernement à l'ouverture de la Semaine de l'Open government partnership (Ogp). Cet événement mondial annuel consiste pour chaque pays membre de l'Ogp à mener des activités afin de vulgariser l'Ogp et de sensibiliser les populations à cette initiative internationale.

L'Ogp, rappelons-le, est une initiative lancée en 2011 par huit pays développés et qui compte aujourd'hui près de cent pays membres et plusieurs organisations de la société civile. Elle vise à promouvoir essentiellement la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'exploitation des Tic en vue de renforcer la qualité de la gouvernance et ce, dans un esprit de collaboration avec les acteurs non étatiques, les organisations de la société civile et les médias.

C'est donc en sa qualité de point focal de l'Ogp en Côte d'Ivoire que Souleymane Diarrassouba a exhorté les populations ivoiriennes à montrer un intérêt plus fort et plus citoyen à la gestion des affaires publiques. " C'est l'occasion d'exhorter tous les acteurs de l'Ogp à élaborer un plan d'action national plus ambitieux qui tient compte des thématiques d'actualité. Je voudrais également encourager les populations à se sentir concernées par ce nouveau mode de gouvernement qui prône l'inclusion et la participation citoyenne ", a-t-il indiqué.

En termes de perspectives, Souleymane Diarrassouba a relevé quelques activités imminentes de la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la participation au 3e séminaire du Pagof à Ouagadougou, les 30 et 31 mai ; l'élaboration, dans une démarche de co-création, du prochain Plan d'action national 2022-2024 (Pan 4) à travers des consultations publiques ; la finalisation de la révision du cadre institutionnel et sa mise en œuvre et la sensibilisation à l'Ogp à travers les visites aux institutions et administrations.

Cette année, la Semaine de l'Ogp sera marquée par des publications, le lancement des travaux préparatoires des consultations publiques de l'année 2022 à travers la rencontre de sensibilisation et de formation des acteurs, le 19 mai et, enfin, la participation aux réunions de partage d'expériences avec les autres pays membres.

C'est en octobre 2015 que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'Ogp et depuis lors, elle mène des activités aussi bien nationales qu'internationales dans le respect des principes de l'Ogp, en vue de promouvoir ce nouveau mode de gouvernance.