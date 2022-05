Sénégal: Lancement d'un programme de soutien aux élections sénégalaises, jeudi

Dakar — Le Sénégal et les Etats-Unis vont procéder au lancement officiel du "programme USAID/Sénégal - Soutien aux élections", jeudi, à partir de 9h, à Dakar, annonce un communiqué.

Il précise que cette cérémonie de lancement, prévue à l'hôtel Radisson Blu, sera conjointement présidée par l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Michael Raynor, et le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Felix Diome.

Le "programme USAID/Sénégal - Soutien aux élections" est mis en œuvre par le Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS), une organisation à but non lucratif qui met en commun l'expertise de trois organisations internationales de premier plan", dont le National Democratic Institute (NDI).

L'International Republican Institute (IRI) et l'International Foundation for Electoral Systems (IFES)" sont aussi partie prenantes de ce programme doté d'un financement américain "d'environ 4,5 milliards de FCFA ($7.5 million)", selon le communiqué.

Ce programme vise à appuyer les élections locales, législatives et la présidentielle sénégalaises "de 2022 à 2024", à travers l'observation des élections, l'éducation des électeurs et la mise en œuvre de la réforme électorale avec les organismes de gestion des élections et les organisations de la société civile.

"Le programme visera, également, à renforcer la confiance et la participation des citoyens au processus électoral et à consolider la démocratie sénégalaise", peut-on lire.