Sénégal: Dak'Art - Un hommage sera rendu à l'artiste malien Abdoulaye Konaté

Dakar — L'artiste visuel malien Abdoulaye Konaté, Grand prix du Dak'Art 1996, sera honoré "pour toute sa carrière" lors de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, dont l'ouverture est prévue, jeudi, au grand théâtre national Doudou-Ndiaye-Rose.

"Nous rendons hommage à l'artiste Abdoulaye Konaté de manière symbolique au centre des 59 artistes d'une autre génération invitée", a souligné le directeur artistique El Hadji Malick Ndiaye.

Il considère que rendre hommage à "Abdoulaye Konaté, le maître", c'est honorer son travail créateur, afin qu'il puisse servir d'inspiration et de modèle aux jeunes générations.

"Ce sont des artistes qui n'ont plus rien à prouver, ils ne vont pas candidater à des biennales. On les invite pour donner l'exemple et pour dialoguer dans le cadre de cette 14e édition afin de forger une nouvelle manière de penser, un nouveau savoir-faire", explique-t-il.

Il signale qu'une rétrospective intitulée "Abdoulaye Konaté, le maître" lui sera dédiée au centre de l'exposition internationale "In", dans la salle de la Cour Suprême de l'ancien palais de justice du Cap Manuel, à Dakar.

El Hadji Malick Ndiaye note qu'Abdoulaye Konaté est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré des traditions africaines, et en particulier, des traditions du Mali.

"Il s'est beaucoup inspiré du textile qui représente quelque chose de fondamentale dans nos valeurs, comme support de don, de vêture, de symbole (... )", en tissant sur du texte pour narrer des histoires.

"Abdoulaye Konaté, dit-il, a réinventé le textile qui est dans notre système économique africain, mais du monde entier et qui est également réinventé dans le sens où le bazin, le wax et d'autres matériaux (... ) sont des symboles de nos traditions et de valeurs culturelles."

Selon le directeur artistique de la Biennale de Dakar, l'artiste visuel malien, considéré comme "un maître" dans son art, a intégré des systèmes très modernes, appliqués, cousus avec des motifs et des découpes qui rendent hommage à des personnages, comme le couple Dogon, le roi Ashanti, et aux valeurs culturelles que nous connaissons.

"Au-delà, l'œuvre de Abdoulaye Konaté interpelle notre destin commun, notre vivre ensemble, questionne les maux des hommes et leurs difficultés à être ensemble et à vivre en communauté", estime El Hadji Malick Ndiaye, également le directeur du musée de l'Institut fondamental d'Afrique noire.

Si l'on explore l'histoire, Abdoulaye Konaté a travaillé sur des œuvres symboliques et emblématiques relatives au Rwanda, au Burundi, à la Bosnie-Herzégovine, en abordant des thématiques qui vont au-delà du continent et donnent des notes universelles.