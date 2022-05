Afrique: La FCT et Golfe 1 autour de la table pour discuter de l'Agenda 2030 de l'ONU et 2063 de l'UA

La 9ème édition du Sommet Africités se tient à Kisumu au Kenya du 17 au 21 Mai 2022. Le Togo y prend part avec une délégation conduite par la Présidente de la FCT (Faitière des Communes du Togo), Yawa Kouigan, et dans laquelle on trouvait le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado, Vice-président de cette même faitière.

L'évènement, placé sous le Haut Patronage de Son Excellence, President Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya et porté sur le thème principal, " 𝑳𝒆 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆́𝒅𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒅'𝑨𝒇𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒆𝒏 œ𝒖𝒗𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍'𝑨𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂 2030 𝒅𝒆𝒔 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒍'𝑨𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂 2063 𝒅𝒆 𝒍'𝑼𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒇𝒓𝒊𝒄𝒂𝒊𝒏𝒆 ", a pour objectifs, d'après les informations, de " définir des stratégies communes appropriées afin d'améliorer les conditions de vie des populations au niveau local " et de " contribuer à l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires ".

Au cours de ces assises, plus 5 000 participants (Maires et Présidents des villes et collectivités territoriales, des Ministres, des élus locaux, des représentants des Administrations centrales et régionales) sont attendus pour mener des réflexions face à l'urgence d'initier une urbanisation résiliente et durable en Afrique en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Outre les travaux du sommet, il est organisé un Salon international des villes et collectivités territoriales où les villes sont représentées. Il s'agit d'un Salon Africités qui " offre aux institutions, opérateurs économiques, milieu universitaire et de la recherche, organisations de la société civile l'occasion d'exposer leurs expériences, savoir-faire, méthodes, outils, produits, en réponse aux demandes et besoins d'appuis aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs mandats. Le Salon Africités permet également d'organiser des rencontres B2B avec les collectivités territoriales, qui pourront éventuellement déboucher sur la conclusion de contrats entre protagonistes ".

Organisé tous les trois ans depuis 20 ans, le Sommet Africities-Africités est une initiative portée par Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique - UCLG Africa) depuis 2006 alternativement dans chacune des cinq régions d'Afrique. Entre autres activités au programme de cette 9ème édition du Sommet Africités, il y a les Assemblées Générales électives du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (@REFELA) et du Réseau des jeunes élu(e)s locaux d'Afrique (@YELO), prévues ce 18 Mai 2022, puis celle des CGLU Afrique demain 19 mai 2022 en vue de désigner les membres des instances dirigeantes de l'organisation.