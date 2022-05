Cote d'Ivoire: Culture de la paix - L'Ong Empowering peace initiatives and action honore ses partenaires

L'Ong Empowering peace initiatives and action (Epia) a célébré ses partenaires pour leur contribution à la non-violence, à l'autosuffisance-alimentaire et à l'élimination des barrières au développement.

La cérémonie de distinction a eu lieu au cours d'une assemblée générale extraordinaire de cette organisation le 8 mai 2022, au Complexe Jardins du Rail d'Abidjan-Plateau autour du thème : " Pour une solidarité dynamique et active de la société, l'Ong Epia rencontre ses partenaires ". Au cours de cette rencontre, des certificats et des présents ont été remis aux partenaires.

" Pour que les populations aient une paix durable, les efforts doivent être faits au niveau de la non-violence, notamment en ce qui concerne l'autosuffisance (alimentaire, éducative, logement), les activités qui contribuent à l'élimination de toutes les barrières possibles au développement. C'est pourquoi Epia s'est donné pour missions d'encourager le vivre-ensemble par la prévention des conflits, d'éradiquer la violence sous toutes ses formes ", a indiqué la Rwandaise, Bernadette Nzabawita, présidente de l'Ong.

Quant à Joséphine Uwimana Boetds, marraine de cette Ong, elle s'est félicitée du choix porté sur sa personne en tant que marraine de cette organisation. Avant d'encourager la présidente à poursuivre les efforts dans la recherche de la paix pour une société durable.

" Je vous encourage à rester focus sur vos objectifs. A savoir, encourager le vivre-ensemble, faire les médiations, prévenir les conflits et éradiquer la violence sous toutes ses formes, vulgariser le respect des droits et devoirs, promouvoir le genre par l'autonomisation et le renforcement des capacités des femmes, initier également des projets pour améliorer les conditions de vie des personnes et contribuer à l'élimination de toutes sortes de barrières au développement, former les jeunes filles, promouvoir un partenariat stratégique avec les acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux engagés dans l'atteinte des objectifs du millénaire ", a-t-elle conseillé.

Selon elle, le leadership n'a pas de sexe, pourtant le potentiel des femmes est inexploité sur le continent. C'est pourquoi elle a invité les femmes à prendre leur place et constituer un maillon essentiel de cette chaîne de solidarité initiée par l'Ong Epia.

Désirée Djomand, présidente de la Coalition des organisations unies, invitée spéciale de cet événement, a exhorté les femmes à la solidarité en intégrant des réseaux ou des associations et à participer de manière active à la vie des groupements dont elles sont membres pour porter haut le flambeau de la femme.

" Aujourd'hui, beaucoup d'institutions veulent aider les femmes mais ne savent pas comment faire parce qu'elles ne peuvent pas les aider individuellement. Nous devons donc nous mettre ensemble. C'est de cette manière que nous serons plus fortes ", a-t-elle soutenu. Au nom des récipiendaires, Tro Hortense, point focal de la plateforme au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a exprimé sa reconnaissance à l'Ong Epia et à sa présidente pour cette initiative.

" C'est un modèle à suivre. Bernadette vient de démontrer que c'est possible de réaliser quelque chose ensemble, que les femmes peuvent s'unir pour réaliser des objectifs communs. Il suffit que chacun apporte sa contribution à la réalisation de l'édifice ", a-t-elle souligné. Créée en 2013, l'Ong Epia s'est donné pour mission d'œuvrer pour une société plus stable, digne et harmonieuse, pour la promotion des valeurs humaines, de paix et de développement.