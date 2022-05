Madagascar: Antsakaviro - Une fresque peinte pour promouvoir les jeunes

L'association d'artistes malgaches Plum'Art s'est vue attribuer la tâche de dessiner des fresques sur le thème " La place de la jeunesse dans le partenariat entre l'Union européenne et Madagascar " sur un mur de la ville d'Antananarivo vers la fin du mois d'avril. La commune d'Antananarivo a mis un pan de mur sis à Antsakaviro à leur disposition pour ce faire. Les jeunes artistes ont voulu mettre en exergue l'unicité dans la différence pour sensibiliser le public à la solidarité, et ont mis l'accent sur la jeunesse des personnages dessinés sur la fresque pour rappeler que les jeunes sont l'avenir du pays, d'autant plus qu'ils représentent 60% de la population.

" Cette fresque murale a été faite en 15 jours sans interruption par 30 jeunes artistes qui se sont donné la main pour achever le projet ", selon Andriamahery Sebastien Razafimahatsangana le leader de Plum'Art. L'association a été financée à hauteur de 18 500 000 Ariary par l'Union européenne dans le cadre de la célébration de l'année 2022 déclarée " année européenne de la jeunesse ". Il a été précisé qu'une partie de cette somme sera également allouée à d'autres événements culturels de Plum'Art.

Pour la petite histoire, Plum'Art est une association fondée en 2014 regroupant de jeunes artistes malgaches pluridisciplinaires dans le domaine de l'art visuel. On y retrouve des portraitistes, des peintres (aquarelle, acrylique), des BD-istes, des illustrateurs (digital, manga, cartoon, caricature), des paysagistes, des photographes, des animateurs 2D/3D... Le but de l'association est de promouvoir l'art et les jeunes talents de Madagascar. L'Union européenne quant à elle prépare de nouveaux programmes dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle en plus du programme d'échanges universitaires Erasmus + ou de la plateforme " engagez-vous " pour les jeunes de Madagascar.