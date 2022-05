Madagascar: Entrepreneuriat - Les femmes plus résilientes

Une troisième édition qui commence bien pour l'événement Women in Business. Signée Association des Femmes Entrepreneurs d'Analamanga, en partenariat avec le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM), l'édition 2022 a débuté de façon officielle à Anosy hier.

Un moment durant lequel les femmes entrepreneurs issus de différents horizons ont partagé leur vécu, expériences et vies en tant que leader d'entreprise. Intervenant dans un contexte post-covid, l'événement a permis à plus d'une centaine de femmes d'échanger hier. C'était d'ailleurs l'opportunité de connaître que les femmes sont plus résilientes en matière d'entrepreneuriat. Comme l'a attesté Mimosa Randriamanantena, présidente de l'Association des Femmes Entrepreneurs d'Analamanga : "les chocs socio-économiques engendrés par la pandémie de Covid-19 ont surtout affecté les femmes entrepreneurs.

Ces dernières exerçant dans le secteur du petites et moyennes entreprises ont eu du mal à s'en sortir mais d'après les résultats du sondage que nous avons mené, peu de femmes ont fermé boutique. Ce qui est une bonne chose et qui démontre cette capacité de résilience propre aux femmes entrepreneurs". Une capacité qui serait naturelle chez les femmes si l'on s'en tient aux explications de Mimosa Randriamanantena. Profitant de l'occasion, cette dernière a fait savoir que cette capacité n'enlève en rien les besoins inhérents à la qualité même de femmes entrepreneurs.

Entre autres, les besoins de formation, de financement ou encore d'accompagnement qui devraient permettre aux femmes qui se sont engagées dans cette voie d'ouvrir leurs horizons, d'accéder à plus de marché et à s'imposer dans le monde du business. Il conviendrait de noter que la cérémonie de lancement officiel de l'édition 3 du Women in Business a vu la participation d'environ 170 femmes entrepreneurs venant des différentes régions du pays.