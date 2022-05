Afrique: VTT - KAP sani2c - Kimberley Lecourt et Robyn de Groot justifient leur cote de favorites

Le duo composé de la Mauricienne Kimberley Lecourt de Billot et la Sud-Africaine Robyn de Groot ont justifié leur cote de favorites à l'issue du KAP sani2c. Cette course a été disputée en trois étapes du 12 au 14 mai en Afrique du Sud.

Lecourt et de Groot (Efficient Infiniti Insure) ont remporté les trois étapes au programme de cette 18e édition du KAP sani2c. Le jeudi 12 mai, elles ont bouclé les 82 km entre Glencairn Farm et Mackenzie Club (1175m de dénivelé positif) en 3h28:43, soit avec 19 minutes d'avance sur leurs dauphines, Samantha Sanders et Theresa Ralph (également membres de la Team Efficient Infiniti Insure). Le lendemain, rebelote au terme des 97 km reliant Mackenzie Club à Jolivet Farm (1485m de dénivelé positif) dans le temps de 4h06:25, soit 20 avec minutes d'avance sur Sanders/Ralph.

Lecourt et de Groot ont termine l'épreuve avec un troisième succès lors de l'ultime étape entre Jolivet Farm et le Scottburgh Golf Club, bouclant les 86 km (786 mètres de dénivelé positif) en 3h07:46, soit avec plus de 6 minutes d'avance sur Sanders/Ralph.

Au classement général final, Lecourt et de Groot devancent Sanders/Ralph de 46 minutes. Après avoir fait le trou lors des deux premiers jours de course, la Mauricienne et sa coéquipière très expérimentée, ont pu savourer lors de la troisième et dernière étape. Kimberley est très heureuse d'avoir remporté sa première course à étapes.

"Les étapes étaient vraiment dures mais aucune course à étapes n'est facile en Afrique du Sud. Mais Robyn et moi nous étions venues pour nous mettre à bloc et donner le meilleur de nous-mêmes. Pour moi, la première étape était la plus dure. J'avais aussi la pression. Je me sentais un peu fatiguée aussi parce que j'ai beaucoup voyage ces dernières semaines, je suis allée en Égypte pour les championnats d'Afrique sur route, puis en Namibie pour les championnats d'Afrique de VTT puis à Maurice pour les championnats nationaux de VTT XCO. J'ai beaucoup appris de Robyn de Groot pendant la course. J'ai été surprise de constater que je ne suis pas très loin de son niveau. On se connaît bien et notre entente a été très bonne", a-t-elle confié.

Le prochain objectif de la vététiste arrive très vite : ce samedi elle sera au départ du championnat de Maurice de VTT marathon à Ferney. "Je suis contente de revenir à Maurice pour revoir mes parents mais aussi pour le championnat marathon qui est un objectif important pour moi", ajoute Kimberley.

Notons qu'en masculin, la victoire est revenue à la paire Marco Joubert/Wessel Botha de l'équipe Imbuko{type}DEV A alors que chez les équipes mixtes, Neville Rosenstein/Lizle Rosenstein (Rosies) ont raflé la mise.

Résultats

Classement général final

1. Imbuko{type}DEV A (Marco Joubert/Wessel Botha) 8h57:43 ;

2. Insect Science 1 (Arno du Toit/Keagan Bontekoning) 8h58:26 ;

3. PYGA Euro Steel 1 (Philip Buys/Gert Heyns) 9h01:22

Dames

1. Efficient Infiniti Insure (Robyn de Groot/Kim Lecourt de Billot) 10h42:55 ;

2. Efficient Infiniti Insure (Sam Sanders/Theresa Ralph) 11h28:24 ;

3. SkyNet/Kleinplaas Pype (Jone van Eeden/Karlise Scheepers) 12h25:29

Mixtes

1. Rosies (Neville Rosenstein/Lizle Rosenstein) 12h05:54 ;

2. Bester Performance Racing (Steph Wolters/Abri Kuhn) 12h31:14 ;

3. Swiss Guys (Corinne Overney/Vincent Flueck) 12h47:11