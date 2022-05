Ile Maurice: Cyclisme - Christopher Lagane remporte les deux dernières étapes et termine à la deuxième place au général

Christopher Lagane a clôturé en fanfare sa participation au Tour de l'ouest à La Réunion, dimanche 15 mai, en remportant les deux dernières étapes.

Le leader du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi s'est d'abord impose dans la 4e étape disputée en matinée avant de récidiver lors du contre-la-montre individuel dans l'après-midi. Il remonte à la deuxième place au classement général à une minute et 37 secondes du maillot jaune, Thomas Lang.

Christopher Lagane a pris une revanche sur le sort après sa mauvaise journée du samedi 14 mai lorsqu'il a été piégé au sein de peloton. Et signe un troisième succès d'étape (la deuxième étape en nocturne au Port vendredi 13 mai).

Dimanche matin, lors de la quatrième étape longue de 117,2 kilomètres et dont le départ et l'arrivée étaient jugés à St Leu, Lagane a réglé un petit groupe au sommet de la montée finale. Une échappée matinale de cinq coureurs avait pris plus de deux minutes et 30 secondes d'avance mais les Mauriciens ont pris les choses en main pour réduire l'écart et la jonction fut faite a une dizaine de kilomètres de la ligne. Un nouveau de six échappés allait se former avec Lagane en son sein. Celui-ci mettait tout le monde d'accord en coupant la ligne en 2h46:11, devant Nicolas Boyer (à 1 seconde), Paul Rivière (à 2 secondes), Étienne Tortelier (à 3 secondes) et Emmanuel Chamand (à 4 secondes).

Puis, dans l'après-midi, dans le contre-la-montre individuel long de 6,1 kilomètres à Trois Bassins - qui était roulant mais qui comprenait des portions bien pentues - Christopher Lagane a fait la démonstration de ses aptitudes dans l'exercice en solitaire. Il s'est imposé dans le temps de 14 minutes, 52 secondes et 52 centièmes devançant Paul Rivière de 34 secondes et Étienne Germain de 37 secondes.

Au classement général final, Christopher ne termine qu'à 1 minute 37 secondes du vainqueur, Thomas Lang de l'Entente Réunion Cycling Développement. De quoi nourrir quelques regrets pour le Mauricien comme il le reconnaît lui-même.

"Je suis très content de remporter trois étapes. On va dire que c'est une consolation dans ce Tour de l'Ouest car j'avais définitivement la gagne dans les jambes. Mais malheureusement, je me suis fait piéger lors de l'étape reine (samedi). Avec trois succès d'étape et une deuxième place au général, on va dire que cela reste un Tour réussi pour l'équipe. Et là, je dois dire un grand merci à mes coéquipiers ainsi qu'aux sponsors, KFC et Pepsi", a confié Christopher Lagane. On notera que son coéquipier Dylan Redy termine à une très bonne 10e place au général final à 7:56 du vainqueur.

Résultats

4e étape (St Leu-St Leu, 117,2 km)

1.Christopher Lagane (FFSC-KFC-Pepsi) 2h46:11 ;

2 .Nicolas Boyer (SL1) à 0:01 ;

3. Paul Rivière (VCO) à 0:02 ;

4. Étienne Tortelier (URB) à 0:03 ;

5. Emmanuel Chamand (VSD) à 0:04

5e étape (Contre-la-montre individuel, Trois Bassins, 6,1 km)

1.Christopher Lagane (FFSC-KFC-Pepsi) 14:52.52 ;

2. Paul Rivière (VCO) à 0:34 ;

3. Étienne Germain (VSD) à 0:37 ;

4. Étienne Tortelier (URB) à 0:40 ;

5. Gérard Li Thiao Te (VCO) à 0:51

Classement général final

1.Thomas Lang (ERC) 9h32:00 ;

2. Christopher Lagane (FFSC-KFC-Pepsi) à 1:37 ;

3. Paul Rivière (VCO) à 2:08 ;

4. Yannick Assati (TSP) à 2:10 ;

5. Emmanuel Chamand (VSD) à 2:24...

10. Dylan Redy (FFSC-KFC-Pepsi) à 7:56 ;

23. Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC-Pepsi) à 13:33 ;

53. Keylan Ciprisse (FFSC-KFC-Pepsi) à 1h01:45