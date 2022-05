Ile Maurice: Régurgitations chez le nourrisson - Que faire ?

Un bébé de 28 jours est décédé, la semaine dernière, par asphyxie* après régurgitation de son lait alors qu'il dormait. Ce drame est malheureusement très fréquent.

Le tout-petit a fini sa tétée ou son biberon et il lui arrive fréquemment de rejeter un peu de lait juste après, sans que cela ne semble le gêner ? Comment reconnaître un bébé qui régurgite ? Comment calmer et prévenir les régurgitations ? On te dit tout avec le Dr Radhika Jagatsingh, pédiatre spécialisée en néonatalogie.

Qu'est-ce que les régurgitations du nourrisson ?

Les régurgitations ne sont pas des vomissements mais simplement des petits rejets involontaires de lait, qui se produisent après la tétée. Les régurgitations correspondent au reflux du contenu de l'estomac dans l'oesophage* et jusqu'à l'extérieur de la bouche. Les régurgitations se font sans effort, de façon soudaine, et la quantité régurgitée est variable. Les régurgitations se produisent très rapidement après le repas. Elles sont très fréquentes et entre quatre et six mois, plus de la moitié des nourrissons régurgitent occasionnellement.

Mais, sachez toutefois que les régurgitations sont plus rares chez les bébés nourris au sein car la consistance du lait évolue au fil de la tétée. D'un liquide aqueux et sucré, il se transforme en lait plus épais et gras, ce qui aide le tout-petit à mieux digérer. C'est pourquoi, il est davantage recommandé de proposer l'un des deux seins, à chaque tétée.

Quelles en sont les causes ?

Les régurgitations sont fréquentes et "normales" chez les jeunes bébés et le plus souvent sans gravité. Elles sont dues au fait que leur système digestif est encore immature. C'est notamment le cas du muscle, qui ferme l'orifice entre l'oesophage et l'estomac. Son rôle est d'empêcher les remontées du contenu de l'estomac dans l'oesophage, mais cet orifice ne fonctionne pas encore très bien. Le résultat est que le contenu de l'estomac remonte fréquemment vers la bouche, causant des régurgitations. Certains bébés régurgitent beaucoup plus que d'autres, ce qui inquiète souvent leurs parents. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter si l'enfant continue à prendre du poids en suivant sa courbe de croissance.

Quelles en sont les conséquences ?

Dans la majorité des cas, les régurgitations sont sans gravité. Elles s'estompent spontanément vers l'âge de six mois, et disparaissent le plus souvent avant un an, lorsque le bébé acquiert la position assise puis debout. Cela étant, certaines régurgitations acides peuvent endommager l'oesophage et causer une oesophagite. L'oesophagite est une inflammation de la muqueuse de l'oesophage causée par le reflux gastro-oesophagien. Elle entraîne des symptômes gênants comme des pleurs, une perte de poids, des régurgitations avec des traces de sang et un refus de s'alimenter. Elle nécessite une prise en charge et un traitement adapté à bébé car elle peut devenir chronique et créer des complications pour sa santé. Il faut donc consulter le médecin ou le pédiatre car un traitement médicamenteux est nécessaire.

Quelles sont les solutions en cas de régurgitations ?

Si le bébé est sujet aux régurgitations, vous pouvez suivre ces quelques conseils.

Par rapport aux repas :

Lors de la préparation des biberons, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur dans la reconstitution du lait ou dans la quantité administrée ;

Donnez des repas moins abondants mais de façon plus régulière ;

Faites des pauses lors des tétées pour permettre à bébé de faire un rot. Les rots permettent d'évacuer l'air qui distend. Ils peuvent survenir pendant la tétée, quelques minutes après, ou pas du tout. Mais les rots ne sont pas systématiques, surtout en cas d'allaitement maternel ;

Proposez des aliments solides si votre enfant est en âge d'en consommer ou ajoutez des céréales dans son lait. Un pédiatre ou un médecin peut vous conseiller ;

Renseignez-vous sur les laits à formule épaissie auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.

En dehors des repas :

Évitez de coucher bébé juste après son repas ; Couchez votre bébé sur le dos ;

Évitez de laisser bébé assis trop longtemps dans un siègerelax ou un siège-auto car cette position comprime l'estomac et aggrave le reflux.

Pourquoi les bébés ont-ils besoin de faire un rot ?

Le rot est un mécanisme physiologique, qui permet aux bébés d'évacuer l'excès d'air avalé en même temps que le lait. Presque tous les bébés font un rot immédiatement après la tétée ou quelques minutes après, qu'ils soient nourris au sein ou au biberon. Parfois, le rot est nécessaire au milieu de la tétée. Dans ce cas, le bébé a tendance à s'agiter et semble mal à l'aise pendant qu'il tète. Faire un rot pendant le boire lui permet d'évacuer l'air avalé et de continuer à boire avec plus de facilité.

Comment s'y prendre pour le faire roter ?

La méthode la plus simple consiste à appuyer votre bébé sur votre épaule, en position verticale, et à lui frotter ou à lui tapoter doucement le dos pendant quelques minutes. Vous pouvez aussi l'asseoir sur vos genoux, placer une main sous son menton afin que sa tête reste droite et mettre l'autre contre son dos. Puis, frottez ou tapotez doucement son dos pendant quelques minutes.

Distinguer les régurgitations des vomissements

Attention ! Les reflux sont à différencier des vomissements : ils se font sans effort. Principalement durant les trois premiers mois de sa vie, tout enfant qui vomit abondamment et en jet doit être vu par un médecin afin d'éliminer les risques d'une anomalie anatomique comme une sténose du pylore, c'est-àdire un rétrécissement de la valve à la sortie de l'estomac.

*Asphyxié : étouffé

*Oesophage : L'oesophage fait partie de l'appareil digestif. Il est une composante du tube digestif, qui est le tube partant de la bouche et descendant jusqu'à l'anus.