Ile Maurice: L'essence potentiellement à Rs 74.10 demain et la STC fait le mort

Que se passe-t-il donc à la State Trading Corporation en ce moment ? Après avoir démenti l'information du leader de l'opposition qui avait, ce matin, annoncé - et dénoncé - une nouvelle hausse des prix des carburants voilà qu'elle contribue elle-même à la rumeur.

En effet, en début de soirée, une hyperlink a été créée sur le site web de la STC pour de nouveaux prix des carburants applicables demain. Initialement le lien avait renvoyé à une erreur "404 not found" avant d'être totalement enlevé. Parallèlement, le député de l'opposition Eshan Juman a annoncé sur sa page Facebook ce qui seraient, les nouveaux prix à la pompe, à partir de demain : Rs 74.10 pour le litre d'essence et Rs 54.55 pour le litre de diesel. On attend une confirmation de la State Trading Corporation.

Certaines sources - non officielles - prétendent que la hausse a déjà été décidée mais le ministre du commerce suppléant (le ministre Callychurn n'est pas à Maurice) ne l'aurait pas encore validée.

En quatre mois (décembre 2021 à avril 2022), le prix du litre d'essence a augmenté de Rs 16.70 (de Rs 50.70 à Rs 67.40) et celui du diesel est passé de Rs 37.30 à Rs 49.60, soit une hausse de (Rs 12.30).

La dernière augmentation avait provoqué des manifestations spontanées à travers l'île, et des tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Depuis la fin de l'après-midi, les files d'attente ont commencé à se former aux abords des stations services. Certaines d'entre elles rationnent tandis que d'autres ont carrément fermé.