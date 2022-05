Maroc: Zagora - L'INDH a apporté une nouvelle approche des politiques publiques (M. Dardouri)

Zagora — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain a apporté une nouvelle approche des politiques publiques, a souligné, mardi à Zagora, le wali-coordinateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri.

L'Initiative a adopté une nouvelle approche aussi pour le développement du capital humain, a-t-il ajouté lors d'une rencontre, organisée en présence du gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, à l'occasion du 17ème anniversaire de l'INDH, célébré sous le thème "la phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Affirmant que la phase III de l'INDH est intervenue pour consolider les acquis de ce chantier royal d'envergure, M. Dardouri a rappelé les approches adoptées lors des deux premières phases, notamment au niveau de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la précarité, ainsi que d'équipement des zones sous-équipées.

M. Dardouri s'est félicité du niveau atteint par le Maroc sur le plan de développement, plaidant pour la consolidation des réalisations et pour davantage d'intérêt à l'égard du capital humain, surtout que l'INDH, avec son concept de développement, œuvre à trouver des solutions nouvelles et adéquates aux problèmes locaux.

Il a fait observer que cette rencontre a pour objet d'échanger au sujet des concepts liés au capital humain, sachant que plusieurs questions se rapportant à ce sujet intéressent l'ensemble des intervenants, les élus et les acteurs concernés.

M. Dardouri a mis en exergue l'importance de l'approche adoptée par le programme 4 de l'INDH (Impulsion du capital humain des générations montantes) qui accorde un intérêt particulier notamment à la petite enfance et à la santé de la mère et de l'enfant.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, a souligné que l'INDH adopte, durant sa phase III, une approche ambitieuse fondée sur les valeurs de projet et d'inclusion économique des jeunes et s'articulant autour de trois piliers essentiels : valoriser le capital humain, accompagner les porteurs de projets et favoriser l'insertion socioéconomique des jeunes.

Il a relevé que les acquis de l'INDH à Zagora, qui sont une source de fierté, sont une illustration sur le terrain des différents programmes de l'Initiative, faisant savoir qu'un total de 403 projets des 4 programmes de la phase III ont été réalisés dans cette province.

Il a ajouté, dans le même cadre, que 95 marchés publics ont été attribués à 116 entreprises, dans les domaines surtout de l'enseignement préscolaire, des femmes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap.

Evoquant le programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ", M. Hajji a indiqué qu'il a porté sur la promotion de l'esprit entrepreneurial et de l'employabilité, ainsi que sur la signature de plusieurs accords pour la mise en œuvre de ce programme et sur l'entrepreneuriat.

Il a fait observer que la plateforme des jeunes de Zagora, cet espace d'écoute et d'orientation destiné à faciliter l'employabilité et l'entrepreneuriat des porteurs de projets, a été visité, depuis son lancement il y'a une année, un total de 2.500 jeunes, notant que la poursuite de la réussite des programmes de l'INDH requiert une action conjointe et continue au service du développement escompté.

A cette occasion, des exposés ont été présentés sur la phase III de l'INDH et ses programmes, ainsi que sur les réalisations de l'Initiative dans la province de Zagora entre 2019 et 2021 et le programme 2022.