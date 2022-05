Congo-Brazzaville: Coopération - L'UE finance de nouveaux projets de plus de deux milliards F CFA au pays

La délégation de l'Union européenne (UE) a organisé, le 18 mai à Brazzaville, une cérémonie de présentation de quatre nouveaux projets portés par les organisations de la société civile.

Les quatre nouveaux projets financés en 2022 sont réalisés respectivement par l'organisation non gouvernementale internationale (ONG) Acted; l'Association des spiritains au Congo ; l'Espace Yaro ; et le Conseil de concertation des ONG de développement.

Acted porte un projet de redynamisation et soutient la société civile en tant qu'acteur du développement durable dans les départements du Pool et de la Likouala. Les bénéficiaires sont les personnes vulnérables et marginalisées telles que les femmes, les jeunes ainsi que la population autochtone et autres organisations actives de la société civile au niveau local et national.

Le projet d'amélioration des conditions de vie des enfants des rues à Brazzaville est réalisé par l'Association des spiritains au Congo. La population cible est constituée des enfants de rues accompagnés.

Le troisième projet, porté par l'Espace Yaro à Pointe-Noire, dont la durée est de trente-six mois, concerne le renforcement des pratiques culturelles et artistiques pour une meilleure inclusion citoyenne. Les cibles sont les professionnels de la culture (artistes, administrateurs culturels, techniciens de spectacles, etc).

Enfin, le projet de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des ONG, membres du CCOD et d'autres réseaux d'organisations de la société civile (OSC) est mis en œuvre par le Conseil de concertation des ONG de développement, à Brazzaville, dans les départements de la Cuvette, de la Likouala et du Pool. Il cible l'ensemble de la population congolaise, en particulier les jeunes, la population autochtone, les filles et femmes, notamment dans les zones post conflits et victimes des catastrophes à Brazzaville, dans les arrondissements 5, 7 et 9, soit trois cent mille habitants.

Pour l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, l'objectif final est de faire de la société civile " un partenaire responsable, informé et compétent de la vie économique, politique, sociale et culturelle ", ainsi que de " soutenir la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ".

" La totalité des projets présentés a intégré cette exigence et travaille à un renforcement des acteurs de la société civile ", a indiqué l'ambassadeur de l'UE dans son discours lors de la présentation des projets.

Le soutien de l'UE, a-t-il indiqué, " ne se limite pas au financement de projets ". Il porte aussi sur des actions transversales qui peuvent s'articuler autour de trois axes complémentaires : formation, partenariat et coopération. En outre, il a rappelé que depuis 2007 l'appui de l'UE à la société civile se chiffre à près de 20 milliards F CFA.

Pour la période 2022-2025, les organisations de la société civile, a-t-il annoncé, " resteront une priorité pour l'UE, avec la reconduction du programme OSC dans le cadre de la nouvelle architecture de financement de la coopération au développement et de la coopération internationale ".

La cérémonie de présentation des différents projets a été marquée par le témoignage des bénéficiaires projeté à travers le petit écran. Chacun d'eux a pris la parole pour donner de plus amples informations au public concernant la mise en œuvre et l'évolution de leur projet respectif.