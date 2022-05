Congo-Brazzaville: Vie associative - Maïck Lukadi nommé vice-président du Haut conseil chargé de la défense des droits humains

Après Me Jean-Claude Katende, responsable d'une organisation non gouvernementale (ONG) locale de défense des droits de l'homme, Maïck Lukadi est le deuxième Congolais à qui l'ONG de droit belge les Amis du monde entier confie de hautes responsabilités au sein de ses structures.

Le président de l'Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (Apvec), Maïck Lukadi, vient d'être nommé à titre bénévole au poste de vice-président du Haut conseil chargé de la défense des droits humains au sein du Mouvement international pour la construction des identités collectives (MICIC) de l'ONG les Amis du monde entier.

Dans la lettre de sa nomination signée le 16 mai à Verviers en Belgique par la présidente des Amis du monde entier, Thérèse Bebe Lusukula, et l'administrateur délégué Zeka Sizo, cette décision a été prise lors de la réunion du conseil d'administration de cette association tenue le même jour dans cette ville belge, après consultations de tous les présidentes et présidents des hauts conseils. " Le conseil d'administration demande à tous les présidentes et présidents des hauts conseils, aux secrétaires généraux, aux partenaires et institutions tant nationales qu'internationales, de prendre en considération cette nomination à titre bénévole pour un meilleur équilibre entre les organisations de la nouvelle société civile africaine ", peut-on lire dans cette lettre de nomination.

L'association Les amis du monde entier, souligne-t-on, a été créée par les anciens sans papiers en 1998. Elle est engagée dans l'éducation populaire en faveur des peuples africains et des migrants. Dans chaque pays, dans la diaspora comme en Afrique, elle a des personnes de référence qui sont des représentantes de la société civile avec qui elle doit travailler. Certaines sont des représentantes officielles des organisations de la société civile reconnues alors que d'autres sont des volontaires engagés dans différents domaines.

Des responsables de la société civile sont désignés comme personnes de référence individuellement pour faire partie des présidents des hauts conseils, d'autres, par contre, sont reconnus comme des personnes de référence en groupes pour collaborer avec les présidents des hauts conseils qui, eux, sont appelés à reconnaître les organisations de la société civile qui sont déjà actives sur le terrain dans la diaspora et dans chaque pays africain.

Les présidents des hauts conseils sont, en outre, placés au centre pour être des intermédiaires entre les groupes de personnes de référence et les institutions nationales et internationales par leur expérience de longues années dans la diaspora ou sur le terrain en Afrique. Par les actions concrètes sur le terrain en collaboration avec les organisations de la société civile, reconnues comme des groupes de personnes de référence, l'association les Amis du monde entier dit avoir une mission de défendre l'indépendance de la société civile, de la ramener au centre des intérêts de la population africaine, de l'informer et de la former à pouvoir bien se servir des élections. Le MICIC regroupe les personnes morales (associations ) alors que l'association les Amis du monde entier regroupe les personnes physiques.