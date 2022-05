Congo-Brazzaville: ITIE - Des actions correctives attendues

La première version du rapport 2020 du Congo a été approuvée, le 13 mai, en attendant la validation définitive en juillet prochain par le groupe multipartite de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

Mais les experts ont relevé des insuffisances sur la participation de la société civile, la divulgation des données et l'impact au niveau local.

Le processus de validation du rapport annuel de l'ITIE est une étape cruciale dans la consolidation du statut de pays conforme. La validation est approuvée par un administrateur indépendant désigné par le groupe multipartite. Face à la presse nationale, le 17 mai à Brazzaville, l'expert indépendant, le directeur régional Afrique francophone à l'ITIE, Nassim Benali, a expliqué les enjeux du processus en cours et les efforts attendus des parties prenantes congolaises (le gouvernement, les entreprises extractives et les acteurs de la société civile).

L'administrateur indépendant a insisté sur l'importance de renforcer la participation de la société civile et du groupe multipartite, la question de transparence concernant la publication des recettes et les paiements liés à l'exploitation des ressources pétrolières, minières et forestières, ainsi que l'impact et les résultats de l'ITIE avec une revue complète sur le spectre de l'ITIE au niveau local.

" Le processus de validation repose sur trois composantes : l'engagement de toutes les parties prenantes - le gouvernement, les entreprises et la société civile- ; l'adéquation du pays au niveau de divulgation des informations sur la manière de gérer les ressources extractives ; et les impacts et résultats au niveau national en matière de respect de la norme ITIE, le débat public autour des industries extractives ", a signifié Nassim Benali.

En clair, l'évaluation globale d'un pays dans le cadre de la validation tient compte de trois critères que sont la transparence, l'engagement des parties prenantes et les résultats et l'impact. Chaque exigence de l'ITIE est évaluée selon l'un de ces trois critères. Cette validation a l'effet de conduire le pays à opérer des réformes importantes en matière de suivi de la collecte des recettes et des paiements provenant du secteur des industries pétrolières, minières et forestières.